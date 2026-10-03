Ver en vivo Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Defensa y Justicia y San Lorenzo se enfrentarán este sábado 3 de octubre desde las 14:45, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, en Florencio Varela. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con necesidades diferentes: el Halcón busca sostenerse en los primeros puestos de la Zona A, mientras que el Ciclón necesita recuperarse para acercarse a los lugares de clasificación a los playoffs.

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Por dónde ver Defensa y Justicia vs San Lorenzo

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Defensa y Justicia y San Lorenzo será transmitido por ESPN Premium.

San Lorenzo necesita recuperarse

San Lorenzo llega a Florencio Varela en una situación diferente. El Ciclón suma 11 puntos en diez partidos, producto de tres victorias, dos empates y cinco derrotas, y aparece fuera de los ocho puestos de clasificación de la Zona A.

Su última presentación terminó con una derrota 2-0 frente a Boca en el Nuevo Gasómetro. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa deberá dejar atrás ese resultado y volver a sumar para mantenerse con posibilidades de ingresar a los playoffs cuando todavía restan varias jornadas para completar la fase regular.

El Ciclón tendrá una exigencia importante ante un Defensa que buscará hacerse fuerte como local. La visita intentará recuperar el nivel mostrado en algunos partidos anteriores y conseguir puntos que le permitan reducir la distancia con los equipos que ocupan los puestos de clasificación.

Cómo llega Defensa y Justicia

Defensa y Justicia llega al compromiso ubicado en el tercer puesto de la Zona A, con 18 puntos después de diez fechas. El equipo de Florencio Varela acumula cinco triunfos, tres empates y dos derrotas, una campaña que lo mantiene en la pelea por los primeros lugares del grupo.

En su última presentación, el Halcón empató 2-2 frente a Central Córdoba como visitante. El resultado interrumpió una serie de buenos resultados, ya que anteriormente había conseguido tres victorias en cuatro partidos. En ese tramo derrotó a Platense, Gimnasia de Mendoza y Lanús.

El conjunto de Varela buscará aprovechar la localía para volver a sumar de a tres y mantenerse entre los equipos que actualmente están en zona de clasificación. El objetivo será trasladar al partido ante San Lorenzo la regularidad que mostró durante buena parte del campeonato.