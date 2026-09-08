Dónde ver en vivo la Copa Sudamericana 2026 en Argentina: esta es la forma

La Copa Sudamericana 2026 es uno de los grandes atractivos del calendario futbolístico continental. El certamen reúne a equipos de distintos países de Sudamérica que buscan avanzar en las diferentes etapas de la competencia y alcanzar la gran final. Un torneo que se disputa desde el año 2002 y que fue ganado por varios equipos argentinos, que supieron conquistar el trofeo.

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Desde que su creación, la competencia aparece como el segundo certamen más importante que tiene la Conmebol, detrás de la legendaria Copa Libertadores. Las opciones disponibles para seguir la Sudamericana permiten acceder a las transmisiones tanto a través de la televisión como mediante plataformas digitales, por lo que existen distintas alternativas para no perderse la acción de cada partido.

Por dónde la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

En Argentina, los partidos de la Copa Sudamericana 2026 se pueden ver en vivo a través de ESPN. La señal deportiva es una de las principales opciones para seguir los encuentros por televisión y ofrece la cobertura de la competencia durante sus diferentes instancias.

Otra alternativa es Disney+ Plan Premium, que permite acceder a las transmisiones deportivas de ESPN mediante streaming. De esta manera, los suscriptores pueden seguir los partidos desde dispositivos compatibles, como televisores inteligentes, computadoras, teléfonos celulares y tablets.

Para quienes prefieren utilizar una plataforma de televisión por internet, también está disponible DGO, el servicio de streaming de DirecTV. A través de esta opción, los usuarios pueden acceder a las señales incluidas en su suscripción y seguir los encuentros de la Copa Sudamericana que formen parte de la programación correspondiente.

Todos los campeones de la Copa Sudamericana

Boca y Recoleta en un partido de la actual copa.