Dónde ver a Las Leonas vs. Estados Unidos en el Mundial 2026: TV en vivo online

La espera está a punto de terminar. Las Leonas ya tienen todo listo para comenzar su camino en el Mundial de hockey 2026, que se disputará desde el sábado 15 de agosto en Bélgica y Países Bajos. El Seleccionado argentino tendrá su estreno frente a Estados Unidos, en un partido que marcará el inicio de una nueva búsqueda mundialista: volver a quedar entre los mejores y sostener una tradición que convirtió al equipo en una de las grandes potencias del hockey femenino.

El debut será este sábado, desde las 12.30, hora argentina, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. El encuentro corresponderá al Grupo B, una zona que también integran Alemania y Escocia. Para el conjunto dirigido por Fernando Ferrara, el estreno ante las estadounidenses representa una primera prueba de peso y, al mismo tiempo, una oportunidad para comenzar con el pie derecho un torneo en el que Argentina aspira a conquistar su tercera Copa del Mundo.

Por dónde ver Las Leonas vs Estados Unidos

El partido de este sábado 15 de agosto entre Las Leonas y Estados Unidos a las 12:30 (horario argentino) será transmitido por ESPN y estará disponible en Disney +.

Cómo llegan Las Leonas al debut del Mundial 2026 de hockey

El seleccionado llega al Mundial después de haber terminado como subcampeón de la FIH Pro League 2025-26 y con una nómina de 20 jugadoras definida por Ferrara. La convocatoria combina experiencia y renovación: diez de las integrantes disputarán por primera vez una Copa del Mundo con la Selección Mayor. Entre las referentes aparecen Agostina Alonso y María José Granatto, dos de las líderes de un plantel que buscará transmitir dentro de la cancha la experiencia acumulada durante años de competencia internacional.

Las Leonas contra EEUU en uno de los últimos partidos.

El desafío no será menor. Argentina integra un Grupo B exigente y sabe que cada punto puede resultar determinante para avanzar a la siguiente instancia. Después de Estados Unidos, Las Leonas enfrentarán a Alemania el lunes 17 de agosto, a las 12, y cerrarán la primera fase ante Escocia el miércoles 19, desde las 6. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a la siguiente etapa del campeonato.

En ese contexto, el partido contra Estados Unidos aparece como una oportunidad para imponer condiciones desde el comienzo. Las Leonas deberán encontrar rápidamente su ritmo, aprovechar sus situaciones de ataque y sostener la concentración ante un rival que históricamente forma parte del escenario internacional. El objetivo inmediato será sumar, pero detrás de esos primeros puntos aparece una meta mayor: construir desde el debut el camino hacia las instancias decisivas.