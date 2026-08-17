Dónde ver a Las Leonas vs. Alemania en el Mundial 2026: TV en vivo online

Las Leonas ya tienen la mira puesta en el Mundial de hockey 2026, que se disputará desde el sábado 15 de agosto en Bélgica y Países Bajos. El seleccionado argentino, actual subcampeón del mundo y segundo del ranking internacional, integra el Grupo B junto con Estados Unidos, Alemania y Escocia. Tras el debut ante las estadounidenses, el segundo compromiso de la zona tendrá como rival a Alemania, el lunes 17 de agosto a las 12 (hora argentina) en el Belfius Hockey Arena de Bélgica.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega a la cita mundialista después de un proceso de preparación que comenzó mucho antes de la convocatoria definitiva. Argentina obtuvo la clasificación gracias a su segundo puesto en la FIH Pro League 2024-25 y volvió a terminar como subcampeona en la edición 2025-26, detrás de Países Bajos. En las últimas semanas, el plantel ajustó detalles con entrenamientos y amistosos en La Plata, antes de viajar a Europa para afrontar el gran objetivo de la temporada.

Por dónde ver a Las Leonas frente a Alemania por el Mundial 2026

El encuentro de Las Leonas frente a Alemania de este lunes 17 de agosto a las 12 (hora argentina) será transmitido por ESPN y Disney +.

Los cruces de Las Leonas contra Alemania

El antecedente inmediato frente a Alemania es favorable para la Argentina y, además, reciente. En diciembre de 2025, durante la primera ventana de la Pro League disputada en Santiago del Estero, Las Leonas se enfrentaron dos veces con las alemanas: ganaron el primer partido por 1-0 y empataron 1-1 en el segundo, para luego quedarse con el punto bonus en los penales australianos.

El historial mundialista también ofrece motivos para el optimismo argentino, aunque Alemania demostró en varias ocasiones que puede complicar a Las Leonas. En los últimos tres Mundiales hubo enfrentamientos entre ambos seleccionados. En Londres 2018, las alemanas se impusieron 3-2 en la fase de grupos; cuatro años después, en Terrassa-Amstelveen 2022, Argentina igualó 2-2 en la semifinal y avanzó tras imponerse 4-2 en los penales australianos. En La Haya 2014, en tanto, Las Leonas ganaron 3-0 en la etapa de grupos.

Las Leonas tienen una rivalidad especial contra Alemania.

El recorrido mundialista entre ambos equipos tiene otros capítulos importantes. En Madrid 2006 se enfrentaron en el debut y Argentina ganó 2-1. Y en La Haya 2014 volvieron a cruzarse en el partido por el tercer puesto: después del empate en la fase de grupos, Las Leonas volvieron a imponerse, esta vez por 2-1, para quedarse con la medalla de bronce.

También hay un antecedente olímpico muy cercano que forma parte de la memoria reciente del seleccionado. En los cuartos de final de París 2024, Argentina y Alemania empataron 1-1 en el tiempo reglamentario y Las Leonas se impusieron en la definición por penales australianos para avanzar a las semifinales. Aquella victoria fue otro capítulo de una rivalidad que suele definirse por detalles y que volverá a escena en Bélgica.