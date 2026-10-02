Ver en vivo Boca vs. Unión por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Boca y Unión se enfrentarán este viernes 2 de octubre desde las 21:30 en La Bombonera, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El Xeneize llega al encuentro con una racha positiva y con actividad en los tres frentes que todavía disputa en la temporada: el campeonato local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará trasladar ese buen momento al torneo doméstico frente a un Tatengue que necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

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Por dónde ver Boca frente a Unión de Santa Fe

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Boca y Unión de Santa Fe será transmitido por ESPN Premium (Pack Premium).

Boca vs. Unión: cómo llega cada equipo

Boca llega al partido con 17 puntos en el Grupo A del Clausura y ocupa el quinto lugar de la zona. En su última presentación por el torneo, derrotó 2-0 a San Lorenzo como visitante, con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel. Además, el conjunto de Arruabarrena acumula 15 partidos sin perder, una racha que buscará extender este viernes ante Unión.

Unión, en cambio, llega después de una derrota por 2-1 ante Independiente en Santa Fe. El equipo conducido por Leonardo Madelón suma 13 puntos en el Clausura y registra cuatro triunfos, un empate y cinco derrotas. El Tatengue se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final y tendrá en La Bombonera una nueva oportunidad para sumar unidades y acercarse a ese objetivo.

Boca sigue en carrera en la Copa Argentina

El Vasco Arruabarrena en un buen momento con Boca.

Más allá del campeonato local, Boca llega al duelo con Unión después de protagonizar una remontada frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo de Arruabarrena perdía 2-0, pero logró revertir el marcador y terminó imponiéndose 3-2 para meterse entre los cuatro mejores del certamen. El triunfo extendió el buen presente del Xeneize y le permitió mantener vivo el objetivo de conseguir un título en esta temporada. En semifinales de la Copa Argentina, Boca deberá enfrentarse con Banfield. La fecha todavía está sujeta a confirmación y el calendario podría ajustarse por la participación del equipo en las otras competencias.

Boca también va por la Copa Sudamericana

En el plano internacional, Boca atraviesa una instancia decisiva de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino eliminó a São Paulo en los cuartos de final: ganó 1-0 en la ida y empató 1-1 en Brasil, para avanzar con un global de 2-1. De esta manera, se instaló en las semifinales, donde enfrentará a Vasco da Gama. La serie ante el conjunto brasileño comenzará el martes 13 de octubre en La Bombonera y tendrá su revancha el 20 de octubre. Por eso, el encuentro contra Unión aparece como una nueva prueba para Boca antes de afrontar una seguidilla determinante en las tres competencias.