El streamer Davo Xeneize profundizó durante una transmisión en su canal de Twitch sobre el presente y el porvenir de Leandro Brey en el arco de Boca Juniors. Ante el escenario de cuestionamientos hacia el futbolista después del épico partido contra Racing por la Copa Argentina, el creador de contenido expuso una postura clara respecto a cuál debería ser el camino a seguir para el desarrollo deportivo del guardameta.

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Según remarcó, la mejor alternativa para todas las partes es que el club de la Ribera ceda al futbolista a otra institución del medio local. De esta manera, el joven guardameta podría sumar los minutos de competencia que resultan indispensables para afianzarse en un puesto de máxima exigencia.

Lejos de restar mérito a las condiciones del jugador, el streamer sostuvo que se trata de una medida estratégica para proteger su proyección en la institución. "Yo creo que Leandro Brey es un arquero que tiene potencial para ser el arquero de Boca durante varios años en un futuro", aseguró.

El proceso formativo y las comparaciones con Donnarumma y Agustín Rossi

Para justificar su postura, Davo Xeneize explicó que la posición de arquero demanda una experiencia que difícilmente se consigue sin fallas en los primeros años de carrera profesional. "El tema es que el puesto de arquero es una posición en la cual vos no podés con 22, 23, 24 años no cometer errores porque el arquero se va puliendo con el correr de los años", afirmó.

En esa misma línea, el streamer recurrió a ejemplos internacionales y locales para ilustrar cómo otros arqueros consolidaron su nivel tras superar etapas complejas. En primer término, mencionó el caso del italiano Gianluigi Donnarumma, al recordar sus inicios y las dificultades que atravesó en clubes de primer nivel como Milan y PSG antes de consolidarse en la elite mundial.

Asimismo, estableció un paralelismo directo con lo ocurrido con Agustín Rossi durante su paso por la institución de la Ribera en la temporada 2018. En aquel momento, tras cometer equivocaciones en encuentros frente a Palmeiras y Junior de Barranquilla, Rossi fue cedido a préstamo a Lanús, donde acumuló rodaje antes de regresar y convertirse en una figura determinante del equipo.

La necesidad de rodaje y el perfil para el arquero suplente

El streamer insistió en que la prioridad absoluta para un futbolista de su edad debe ser jugar con regularidad y no ocupar un rol secundario en el plantel profesional. "Creo que lo mejor que le puede pasar a Brey, en primer lugar, es atajar. Un arquero de 24 años no puede ser suplente. Tiene que atajar", enfatizó en su transmisión.

Bajo esa mirada, planteó que una salida a préstamo le permitiría a Leandro Brey experimentar todas las situaciones posibles de juego, equivocarse y pulir detalles técnicos y tácticos lejos de la presión constante del arco xeneize. Al momento de un eventual regreso, con una edad más madura de 26, 27 o 28 años, contaría con el bagaje necesario para asumir la titularidad definitiva sin arrastrar esos desaciertos formativos.

Por último, Davo Xeneize evaluó que, si bien el rendimiento de Brey en sus apariciones fue positivo en términos generales, la responsabilidad actual resulta excesiva. Para concluir, sugirió que el lugar de arquero relevo en Boca Juniors debería estar ocupado por un profesional de mayor recorrido y veteranía, mientras el juvenil suma rodaje en otro conjunto del fútbol argentino.