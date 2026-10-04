Dónde se juega: Belgrano de Córdoba mudó su localía para jugar con River

En lo que va del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, River Plate es uno de los equipos que más beneficiados se vio con la chance de llevar hinchas visitantes, debido a que los locales encuentran una importante oportunidad para recaudar una cifra de dinero extraordinaria que sirve de gran manera en el mes. Es por ello que Belgrano de Córdoba decidió aplicar la misma fórmula para el partido de la fecha 13.

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"Belgrano informa que el partido ante River Plate, correspondiente a la fecha 13 del Clausura, se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes con público visitante. Se trata de una decisión excepcional, para que más socios y socias tengan la posibilidad de alentar al campeón de local: quienes contrataron abono ya tienen su lugar asegurado sin costo extra y habrá precios accesibles para que las socias y socios sin ubicación puedan activar su carnet", expresa el comunicado que fue difundido en las redes sociales.

Hay que recordar que desde que comenzó el campeonato el Millonario contó con la chance de llevar hinchas frente a Banfield, Atlético Tucumán y se debe sumar a Sarmiento de Junín que comunicó que pondrá a la venta localidades para aquellos hinchas visitantes que quieran presenciar el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

Se trata de una medida que afecta nada más a los equipos de primera división que se encuentran fuera de Capital Federal, que se niega a realizar partidos con las dos parcialidades debido a que considera evento de gran riesgo. Es por ello que el duelo frente a Boca en la Bombonera solo contará con la presencia de los locales y no habrá chance alguna de que se hagan presentes los hinchas de River en el estadio.

Por otro lado, se debe considerar que Aldosivi está realizando gestiones con la Municipalidad de Mar del Plata con el fin de poder recibir a River en la última fecha del campeonato y que haya chances de que sea con sus hinchas. Una oportunidad extraordinaria para recaudar fondos antes de que la temporada culmine y hacer una diferencia que permita pagar salarios de los empleados como también de los integrantes del plantel de primera división.

¿Por qué River no juega este fin de semana?

El primer fin de semana de octubre expone que se pone en juego la fecha número 11 del Torneo Clausura, pero no contará con la presencia de River dentro del calendario. Algo que llama bastante la atención, pero existe una explicación que cuenta con el permiso de la AFA para que la misma se haga realidad.

Desde el Millonario manifestaron que se encuentran afectados por la fecha FIFA con una considerable cantidad de bajas y es por ello que solicitaron reprogramar el partido correspondiente frente al conjunto de la localidad de Junín, que quedó postergado para el miércoles 14 de octubre. Mientras que el próximo sábado 10 se dará el duelo ante Estudiantes de Río Cuarto en el marco de la fecha 12.