El divertido posteo de Facundo Chapur tras su áspera carrera en el Turismo Nacional: “Me voy”

Después del octavo puesto en Oberá, Facundo Chapur se volvió a presentar este domingo en el Autódromo Ciudad Río Cuarto en el marco de la novena fecha del Turismo Nacional Clase 3. La localía no le sentó demasiado bien al oriundo de la capital cordobesa, ya que mantuvo algunos intensos duelos con toques incluidos con Mauricio Lambiris, Fabián Yannantuoni y Jeremías Olmedo, algo que lo hizo terminar en el decimosegundo lugar.

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Tal es así que el piloto cordobés terminó la cita en casa bastante molesto, sobre todo por haber perdido una buena oportunidad para acercarse a Agustín Canapino, que tuvo que abandonar en la vuelta 17 por un problema con su Chevrolet Cruze. En este contexto, Chapur aprovechó sus redes sociales para bromear acerca de la posibilidad de cambiarse de competencia para poder enfrentar a sus adversarios a puño limpio fuera de la pista.

“Chau, me voy a correr al NASCAR”, escribió el piloto del Honda Civic al compartir en una story la pelea que mantuvieron Carson Hocevar y Ryan Blaney en la fecha 29 del campeonato, disputada en el Circuito de carreras de Bristol. Allí, Blaney fue a reclamarle al joven de 23 años por un incidente en la carrera, pero a Hocevar no le gustó que lo tomen de la ropa y le lanzó un par de puñetazos al de Ohio.

Inmediatamente, la escena se hizo viral en las redes sociales y fue compartida desde distintos ángulos, lo que hizo que varios usuarios se muestren interesados por comenzar a consumir el certamen estadounidense. Tal es así que hasta Chapur se mencionó al respecto con su posteo, realizando una analogía a lo sucedido con Lambiris, Yannantuoni y Olmedo, entre los que solamente el uruguayo terminó por delante al cruzar la línea de meta.

Cabe mencionar que, con estos resultado, el piloto de Larrauri Racing cayó al tercer puesto en el campeonato, mientras que Lambiris recortó la diferencia a solo 24 puntos. En cuanto a los resultados finales de la carrera en Río Cuarto, Julián Santero se quedó con la victoria en la última vuelta por un problema técnico de Lucas Vicino, quien terminó segundo delante de Leonel Pernía, que tuvo una asombrosa recuperación para llegar al podio.

El cordobés volverá a correr este fin de semana en TC.

Posiciones del Turismo Nacional Clase 3