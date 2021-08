Miguel Simón explotó contra Latorre al hablar de Boca: "Así es fácil"

Miguel Simón y Diego Latorre en un cruce polémico durante Equipo F en ESPN luego de la salida de Miguel Ángel Russo de Boca.

Ayer por la noche en Equipo F, programa emitido en la señal de ESPN y conducido por Sebastián Vignolo, hubo un inesperado cruce entre Miguel Simón y Diego Latorre sobre la actualidad de Boca Juniors, tras la noticia del despido de Miguel Ángel Russo. El ex jugador habló sobre el nivel del equipo durante este último tiempo y el periodista no dudó en cruzarlo y dar su opinión acerca del "Xeneize".

"Le falta jerarquía, si pone a Varela, a Ramírez y otro volante de juego va a jugar mejor", afirmó Latorre iniciando el debate. Rápidamente Simón salió con los tapones de punta: "Así es fácil. Hay que hablar con nombres propios en el fútbol actual. Por ejemplo, no juega Rolón juega Varela, no juega el "Pulpo" González juega Medina. Si va a funcionar mejor, fantástico. Los sistemas están hechos con nombres propios", sentenció el periodista.

La discusión siguió en medio del programa y Latorre respondió: "Lo que quiero decir es que Boca tiene jugadores para jugar mejor" y nuevamente Simón lo cruzó: "Suponemos que sí, pero hay una falsa expectativa. La gente espera cosas de los nuevos jugadores que trajeron que no se las van a dar. El fútbol es un rompecabezas compuesto por piezas que se ensamblan para dar una buena imagen. Vos podes tener muchas piezas que no encajen, que sean buenas y lindas y el rompecabezas no lo vas a poder armar", agregó.

Luego de la opinión de los demás integrantes de la mesa como Luciana Rubinska, Oscar Ruggeri, Sebastián Vignolo, Mariano Closs y Sebastián Domínguez la polémica siguió en la voz de Latorre: "La idea de juego de Russo es indefinida. En su momento tenía un 9 como Soldano, Zárate, Tévez o Wanchope, ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Cuál es el decorado de ese jugador? ¿Cuál es el rol?", preguntó "Gambeta".

La respuesta de Simón no se hizo esperar: "No te olvides de algo. El contexto también era que Russo tenía ese plantel, un día no estaba Tévez y no tenía una réplica de él y lo mismo con Zárate. Tenés que considerar ese contexto para ver como Boca fue perdiendo calidad y cantidad. Cuando se fue Tévez alguien creyó que el "Pulpo" González era el reemplazante indudablemente y después se lesionó", sentenció el periodista.

El nuevo cuerpo técnico

Sebastián Battaglia asumió hoy como nuevo DT de Boca tras la salida de Miguel Ángel Russo. Por la mañana, pasó a despedirse del plantel y también del Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme. Este último fue quien tomó la decisión de que el experimentado técnico no continúe al frente del primer equipo del "Xeneize".