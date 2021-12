Dibu Martínez le cumplió un sueño a un pequeño fanático: "Es lo más lindo que hay"

Emiliano "Dibu" Martínez tuvo un tierno gesto con un pequeño fanático suyo de La Plata, al que le hizo un regalo para Navidad.

Emiliano "Dibu" Martínez cierra quizás el mejor año de su carrera. El arquero de la Selección Argentina, que se consagró campeón de la Copa América en Brasil tiene un muy buen presente en el Aston Villa de Inglaterra y no oculta su humildad. En esta ocasión tuvo un entrañable gesto con un chico de 6 años que soñaba con que su ídolo le envíe un video suyo para Navidad.

La madre del pequeño, llamada Evelin, contactó al 1 de la "Albiceleste" a través de las redes sociales y difundió el mensaje que le envío. El objetivo se cumplió, ya que el futbolista no dudó en hacerlo y mandarlo. Cabe destacar que el niño, de apodo "Lolo", es también arquero y tiene un gran fanatismo por el joven surgido de las inferiores de Independiente que emigró a los 16 años al fútbol inglés.

"Hola Dibu, mi hijo Lolo de 6 años es arquero, juega en Capital Chica (La Plata), se la pasa mirando videos tuyos y hablando de vos. Me pidió que Papá Noel le traiga de regalo un video tuyo mandándole saludos, ¿Lo hacemos feliz?", escribió la mamá del chico al Instagram del arquero (@Emi_Martinez26) y también se lo pidió vía Twitter: "Lolo le pidió a Papá Noel un video del Dibu Martínez mandándole saludos. Ayúdenme mandándole un mensajito".

La respuesta no tardó en llegar, y el pedido tampoco. "Hola Lolo querido. El Dibu te habla. Te quería mandar un saludo enorme. Vi el video que me hiciste que te gustaría un saludo mío. Sé que sos arquero y, qué mejor que seguir tus sueños. Seguí estudiando, atajando y jugando al fútbol que es lo más lindo que hay. Te mando un beso enorme. Gracias por tu apoyo y espero que este video te haga feliz. Un beso", lanzó Martínez.

El mensaje para Agüero tras el anuncio de su retiro

Compartieron un momento especial en la Selección Argentina durante la Copa América y el arquero no se olvidó de su compañero. Luego de su anuncio del retiro del fútbol, "Dibu" le dedicó unas palabras: "Muy triste pensar que dejas el fútbol por problemas de salud pero dejas un legado en Inglaterra y especialmente con nuestro país. Siempre serás un ejemplo para todos los argentinos @KunAguero disfruta de tu nueva etapa en la vida", escribió.

El emotivo mensaje del "Kun" para la Selección

Durante su despedida, brindó unas palabras de agradecimiento a los clubes en los que jugó y contó lo que siente por la "Albiceleste": "A Independiente que me formó, al Atlético Madrid que confió en mi para que juegue en Europa, a la gente del City que me trataron bien siempre y saben lo que viví ahí. A la gente del Barcelona estoy muy agradecido porque desde que llegué me trataron muy bien, y claramente a la Selección Argentina que es lo que más amo", agregó.