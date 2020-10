Diego Maradona nunca deja lugar a la duda cuando se trata de lo que piensa y lo que siente. Y este Día de la Lealtad no fue la excepción. La leyenda del fútbol argentino se pronunció en sus redes sociales y aclaró que siempre fue y será peronista.

"Los que no me quieren, repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina. Dicen que yo fui peronista, que fui radical, que fui neoliberal. Y, en realidad, al que yo apoyé SIEMPRE fue a mi país, sin importar quien gobernara", aclaró Diego, en su cuenta de Instagram.

Y añadió: "Yo no fui a golpearles la puerta, y a pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron. Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy, y seré SIEMPRE peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron. Por eso, Feliz Día de la Lealtad Peronista".

Por otro lado, también aprovechó para sumar su apoyo al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al ministro de Economía Martín Guzmán, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. "Los banco a morir", lanzó.

"Y seamos tolerantes, argentinos. Mantengamos la pasión por nuestras convicciones, sean las que sean, pero con RESPETO", concluyó el Diez.

Maradona destrozó a Macri

Luego de asegurar que él fue quien decidió la salida de Diego Maradona de Boca Juniors, el propio Diez tomó la palabra y le contestó a Mauricio Macri a través de su cuenta personal de Instagram. No sólo habló de su adiós al fútbol, sino que también le recordó al líder de Juntos por el Cambio que fue él quien "le cagó la vida a dos generaciones de argentinos".

"Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos", comenzó diciendo Diego Maradona, quien luego se dedicaría exclusivamente a hablar de su salida de Boca Juniors. El ídolo del fútbol argentino no tuvo piedad con Mauricio Macri, que horas atrás comparó a su figura con la de Cristina Kirchner alegando una supuesta "irracionalidad".