Conmoción en el deporte: una promesa de Italia murió en el trágico incendio de Suiza

La tragedia de Suiza sacudió al deporte mundial: Emanuele Galeppini, promesa del golf italiano, murió en el incendio que dejó decenas de víctimas.

El deporte internacional atraviesa horas de profundo impacto tras confirmarse la muerte de Emanuele Galeppini, joven golfista italiano de 16 años, en el devastador incendio ocurrido en Suiza. La tragedia, que sacudió a la localidad de Crans-Montana, dejó decenas de víctimas y generó conmoción en el mundo del golf y más allá, al tratarse de una de las mayores promesas juveniles de Italia.

El incendio que arrasó el bar Le Constellation, en Crans-Montana, cantón de Valais, se convirtió en una de las peores tragedias recientes del país suizo. El siniestro dejó un saldo de 40 personas fallecidas y 119 heridos, con al menos 80 en estado crítico, según confirmaron las autoridades locales.

Entre las víctimas fatales fue identificado Galeppini, un adolescente que comenzaba a destacarse como una figura emergente del golf amateur internacional. Su muerte generó un fuerte impacto no solo en Italia, sino también en el ambiente deportivo europeo y de Medio Oriente, donde desarrollaba su carrera.

El comunicado que confirmó la peor noticia

La Federación Italiana de Golf fue la encargada de confirmar oficialmente la muerte del joven deportista. A través de un emotivo comunicado, la entidad expresó su dolor y destacó los valores humanos de Galeppini.

“Emanuele era un joven apasionado, con valores genuinos y un futuro brillante. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de inmenso dolor”, señaló la federación, que lo tenía registrado como uno de los talentos juveniles con mayor proyección.

La familia del golfista, residente en Dubái, viajó de urgencia a Suiza luego de no poder contactarlo durante la madrugada en la que ocurrió el incendio.

Horas de angustia antes de la confirmación

Según informaron medios europeos como RMC Sport y Le Parisien, el padre de Emanuele, Edoardo Galeppini, llegó a Crans-Montana pocas horas después de la explosión. Antes de que se confirmara la identidad de la víctima, pidió ayuda pública para dar con su hijo.

En declaraciones al canal italiano Tgcom, relató que el último mensaje enviado había sido cerca de la medianoche, cuando le deseó un feliz año nuevo. Dos amigos que estaban junto al joven lograron escapar del local envuelto en llamas y fueron hospitalizados.

Durante varias horas, la familia mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida. Incluso un tío del golfista señaló que aguardaban los resultados de ADN antes de aceptar la tragedia. Finalmente, la confirmación oficial terminó con la incertidumbre.

Quién era Emanuele Galeppini, la promesa del golf

Nacido en Génova y criado en Dubái, Galeppini era considerado una de las grandes promesas del golf juvenil. Según Golf Digest Middle East, se había consolidado como una figura destacada del circuito amateur en los Emiratos Árabes Unidos.

En abril de 2025 ganó el Omega Dubai Creek Amateur Open, uno de los torneos más relevantes de la región, y también compitió en el Trofeo Rey Hamad en Baréin. Además, participó en certámenes disputados en Francia, Bélgica y otros países europeos, consolidando un perfil internacional a muy corta edad.

Su proyección deportiva había comenzado a llamar la atención de entrenadores y especialistas, que lo señalaban como un nombre a seguir en los próximos años.

Reacciones, homenajes y otra víctima del deporte

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida. En Instagram, muchos recordaron una imagen reciente de Galeppini junto a Rory McIlroy, actual número dos del ranking mundial, como símbolo del futuro que tenía por delante.

La tragedia de Suiza también afectó a otro joven deportista: Tahirys Dos Santos, futbolista de 19 años del FC Metz, quien sufrió quemaduras graves y fue trasladado a Alemania para recibir atención especializada. Su agente confirmó que presenta lesiones en alrededor del 30 % del cuerpo, mientras el club francés expresó su apoyo a través de un comunicado oficial.