Demichelis en problemas con el plantel de Leipzig: qué pasa con el DT tras la goleada que sufrió

Martín Demichelis quedó bajo observación en Leipzig tras dos derrotas consecutivas y un conflicto de comunicación que preocupa dentro del plantel. (Foto: EFE).

Martín Demichelis atraviesa sus primeras semanas de tensión al frente de Leipzig. Las derrotas ante Werder Bremen y Como 1907, esta última por la Champions League por goleada, encendieron las críticas en Alemania y pusieron en duda la continuidad del entrenador. A ese escenario se suma un problema interno con el plantel, relacionado con el idioma y la comunicación dentro del vestuario.

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A pocos meses de su llegada al club alemán tars rescindir su contrato con Mallorca, dos derrotas consecutivas modificaron el clima alrededor del entrenador y provocaron que en Europa comenzaran a aparecer interrogantes sobre su futuro. Primero fue el 3-1 ante Werder Bremen y después llegó un golpe todavía más duro: 4-1 frente a Como 1907 por copa internacional.

Los resultados no solamente dejaron a Leipzig lejos de las expectativas, sino que también generaron un escenario de incertidumbre alrededor del técnico argentino. El equipo deberá reaccionar rápidamente si Demichelis pretende recuperar la confianza que comenzó a perder en las últimas semanas. El próximo compromiso, de hecho, aparece como una prueba importante para su ciclo.

El problema que Demichelis tiene con el plantel

Más allá de los resultados, dentro del vestuario de Leipzig habría aparecido otro foco de conflicto: la comunicación entre el entrenador y sus futbolistas. Según la información publicada por el diario alemán The Bild, Demichelis decidió establecer el alemán como idioma oficial dentro del vestuario, algo que habría provocado dificultades para relacionarse con algunos integrantes del plantel.

El problema se profundizaría porque el entrenador argentino prácticamente no domina el inglés, una situación que limita todavía más la comunicación con determinados jugadores.

En un plantel internacional, la capacidad de transmitir rápidamente conceptos, órdenes y decisiones puede convertirse en un aspecto fundamental. Por eso, el inconveniente lingüístico aparece como uno de los puntos que genera mayor preocupación alrededor de Demichelis. La situación se suma a un equipo que todavía busca consolidarse después de un mercado de pases particularmente movido.

Leipzig cambió casi por completo su plantel

El contexto tampoco resulta sencillo para el entrenador argentino. Durante el último mercado de pases, Leipzig incorporó 36 jugadores, entre regresos y comparas, una cifra que refleja la magnitud de la transformación que atravesó el equipo.

Pero al mismo tiempo que llegaron numerosos futbolistas, el club perdió a una pieza importante: Yan Diomandé, una de las figuras de Leipzig, fue transferido al Real Madrid.

A esto se agregan algunas bajas por lesión que redujeron todavía más las alternativas disponibles para Demichelis. Entre los jugadores que actualmente están fuera de las canchas aparecen Christoph Baumgartner y Rocco Reitz.

Por lo tanto, el técnico enfrenta un doble desafío. Debe conseguir resultados mientras intenta ensamblar un plantel que sufrió una renovación profunda y que todavía necesita encontrar una identidad colectiva.

Las derrotas ante Werder Bremen y Como 1907 hicieron que ese proceso de adaptación quedara en segundo plano y aumentaron la presión sobre el argentino.

Los hinchas de Leipzig también perdieron la paciencia

El mal momento deportivo comenzó a trasladarse a las tribunas. Las críticas de los simpatizantes crecieron y el clima alrededor de Demichelis se volvió cada vez más incómodo.

The Bild fue contundente al describir el estado de ánimo de los aficionados. El medio alemán aseguró que “muchos aficionados están hartos” y remarcó que “es evidente que Martín Demichelis está bajo observación”.

La frase refleja que la preocupación ya no se limita a los resultados. El entrenador necesita reconstruir rápidamente la relación con un plantel atravesado por cambios y, al mismo tiempo, recuperar el respaldo de los hinchas. En este escenario, cada partido comienza a adquirir una importancia mayor para el futuro de su ciclo.

El próximo partido puede ser clave para Demichelis

Leipzig ya tiene definido su próximo desafío: recibirá este domingo a Hamburgo. El encuentro aparece en un momento especialmente sensible para Demichelis. Después de las derrotas ante Werder Bremen y Como 1907, el entrenador argentino necesita una respuesta inmediata de su equipo para frenar las críticas y evitar que la presión siga creciendo.

La prioridad será recuperar resultados, pero también mejorar el funcionamiento y encontrar una solución a los problemas de comunicación que fueron señalados alrededor del vestuario.

Por ahora, la continuidad de Demichelis no aparece confirmada como una decisión tomada en contra del entrenador. Sin embargo, el escenario cambió: el argentino quedó bajo observación y los próximos partidos pueden resultar determinantes para definir hacia dónde irá su ciclo en Leipzig.