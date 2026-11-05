De qué cuadro de fútbol es hincha el Papa León XIV, Robert Prevost

El jueves 8 de mayo del 2025 quedó marcado como otro día histórico para la Iglesia católica por la elección en el Vaticano del nuevo Papa, que sucedió a Francisco tras su muerte el 21 de abril de ese año. Tal como sucedió con Jorge Mario Bergoglio, quien ocupará su cargo tras el Cónclave llevado a cabo en la Capilla Sixtina de El Vaticano, también tiene un cariño especial por un equipo de fútbol.

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Se trata del estadounidense Robert Prevost, yconocido como León XIV, el Sumo Pontífice que tiene también la nacionalidad peruana. Si bien aún no hay fotos con la camiseta, en las redes sociales lo vincularon fuertemente con Alianza Lima. Dicha institución milita en la primera división del fútbol de Perú y eliminó a Boca Juniors en la segunda fase de la Copa Libertadores 2025. Más allá de sus trabajos en Chiclayo y las especulaciones con Juan Aurich, León XIV fue vinculado con el equipo peruano.

Sin embargo, en las redes también surgió la incógnita por si es de alguno de los grandes elencos nacionales Universitario, Juan Aurich o Sporting Cristal, aunque por sus orígenes estadounidenses también trascendió que es de Chicago Fire de Estados Unidos. Lo cierto es que en Alianza Lima ya se "apropiaron" del corazón futbolero del Papa León XIV.

El Papa León XIV llega a Argentina en noviembre de 2026: todo lo que hay que saber

El papa León XIV visitará Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Durante los cuatro días, recorrerá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján, con tres misas multitudinarias y diferentes actividades: participará de encuentros con jóvenes, trabajadores, referentes religiosos y hasta tendrá una reunión con el presidente Javier Milei.

A qué hora son las misas del Papa: cómo inscribirse para participar

Las tres misas multitudinarias serán:

Ciudad de Buenos Aires: será el lunes 9 de noviembre a las 11.30 hs, en el Monumento de los Españoles (Palermo).

será el lunes 9 de noviembre a las 11.30 hs, en el Monumento de los Españoles (Palermo). Córdoba : martes 10 a las 10.00 hs en la Escuela de Aviación Militar (predio de FAdeA)

: martes 10 a las 10.00 hs en la Escuela de Aviación Militar (predio de FAdeA) Luján: miércoles 11 también a las 10.00 hs, en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Cada una contará con shows musicales de diferentes artistas y se espera que sean masivas. Antes de acudir, es clave conocer con qué objetos se podrá ingresar al predio.

El papa León XIV encabezará misas en Córdoba, Luján y la Ciudad de Buenos Aires

¿Hace falta inscribirse para las misas?

La inscripción a las misas es recomendable, pero no es obligatoria. Mientras que para los encuentros con jóvenes, es decir, persona de 15 a 35 años, el registro es obligatorio y requiere la aprobación de la organización. Todavía el sitio oficial de la visita tiene abiertas las incripciones para las diferentes misas:

La inscripción es gratuita y puede hacerse de manera individual o por delegaciones de hasta 20 personas. Para las misas masivas, el ingreso a los predios será libre y también sin costo.

De qué cuadro es hincha Robert Prevost: el nuevo Papa nombrado como León XIV (foto: Papa oficial).

¿Cuándo son los feriados por la visita del Papa?

El Gobierno declaró de interés nacional la visita del papa León XIV y, mediante el decreto 1103/2026, estableció tres feriados con un esquema que se rige según la jurisdicción:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

feriado nacional en todo el país. Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires, por la misa en Luján y la despedida.

La agenda del Papa en Argentina: el cronograma completo

Domingo 8 de noviembre

16.30: llegada a Aeroparque.

17.00: homenaje al general José de San Martín en su monumento.

17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17.50: reunión con el presidente Javier Milei.

18.30: visita al Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre

9.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione , en Claypole, con un momento musical de Abel Pintos junto al coro de la institución.

, en Claypole, con un momento musical de Abel Pintos junto al coro de la institución. 11.30: misa en el Monumento de los Españoles , en Palermo.

, en Palermo. 16.10: encuentro con sindicalistas y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: vísperas con el episcopado argentino en la catedral metropolitana.

19.45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre

7.30: vuelo a Córdoba, con arribo a las 9.00.

10.00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

15.15: encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16.55: regreso a Buenos Aires, con llegada a las 18.10.

20.15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre