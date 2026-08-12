Cuti Romero abandona Tottenham y es nuevo futbolista del Atlético de Madrid en este mercado de pases

Cristian Romero ya tiene nuevo destino en este mercado de pases: el defensor de la Selección Argentina dejará el Tottenham Hotspur para continuar su carrera en el Atlético de Madrid. La operación, confirmada por el periodista Gastón Edul, se resolvió luego de varias semanas de negociaciones. El conjunto español dirigido por Diego Simeone terminó quedándose con uno de los centrales que más interés había despertado en el mercado europeo, gracias a un acuerdo que contempla un paquete de 40 millones de euros.

El traspaso también representa la posibilidad para Romero de abandonar el cuadro inglés, de floja temporada, y cumplir con su intención de jugar en el fútbol español. "Me encantaría jugar en La Liga", había declarado el zaguero, una frase que tomó relevancia durante las negociaciones y que finalmente se hará realidad con su llegada al Colchonero. Simeone, por su parte, ya había señalado al argentino como un futbolista de su interés para fortalecer la última línea, aunque el intento de incorporarlo durante el mercado anterior no había llegado a buen puerto.

Oficial: Cuti Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid

El 'Cuti' se despide del Tottenham después de una etapa en la que se convirtió en una pieza importante del equipo y en la que consiguió uno de los principales títulos de su carrera: la Europa League 2025. En la última temporada disputó 32 encuentros, convirtió seis goles y aportó cuatro asistencias. Además, llega al Atlético tras integrar la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde volvió a mostrar su importancia dentro de la defensa campeona y registró una efectividad de pase superior al 91%.

Cuándo arranca La Liga de España y cuándo podría debutar Romero en Atlético de Madrid

Si bien todavía no está confirmado el traspaso del defensor al conjunto "Colchonero" que dirige Diego "Cholo" Simeone, todo indica que la operación se cerrará en los próximos días. El próximo lunes 10 de agosto se presentará a entrenar el plantel al mando del técnico argentino con vistas a lo que será una nueva temporada. La misma comenzará oficialmente nueve días más tarde cuando reciban al Málaga el 19 de dicho mes desde las 16 horas de nuestro país. Allí, en caso de que se resuelva la transferencia, el zaguero cordobés campeón de todo con la Selección Argentina podría hacer su debut.

El mensaje del Cuti Romero tras el final de la temporada con el Tottenham

Otra temporada llega a su fin. No fue fácil, una temporada llena de retos, momentos difíciles y ocasiones en las que las cosas no salieron como esperábamos. Sufrimos mucho y no la disfrutamos tanto como esperábamos, pero la terminamos de la mejor manera posible.

Espero que esta temporada sirva de lección y de oportunidad para corregir todo lo que se hizo mal, tanto dentro como fuera del campo, por el futuro de este hermoso club.

Y lo más importante, gracias a todos los aficionados por estar siempre ahí y apoyarnos durante toda la temporada. Porque pase lo que pase, los jugadores y los entrenadores van y vienen, pero los que siempre están ahí, en las buenas y en las malas, son ustedes. Se merecen lo mejor. Lo mejor, siempre.

Cristian Romero llega al Atlético de Madrid: el 'Colchonero' le ganó la pulseada al Inter de Milán y al Barcelona.

Los números del Cuti Romero en su carrera