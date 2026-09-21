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Fórmula 1: los precios para ir a apoyar a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil

El piloto argentino se presentará en Interlagos en noviembre, pero quedan pocos lugares disponibles para verlo en vivo. Cuáles son los valores.

21 de septiembre, 2026 | 14.00
Franco Colapinto.

Ante la ausencia de una fecha en territorio nacional, la forma más accesible para ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1 es en el Gran Premio de Brasil, donde el pilarense se siente como en casa por la cantidad de argentinos que van a verlo. De hecho, la temporada pasada fueron miles quienes viajaron a Sao Paulo para celebrar su renovación con Alpine, algo que parece destinado a repetirse este año con los pocos cupos que quedan disponibles.

Tras el séptimo lugar en el GP de España, las búsquedas y reservas para la cita en el Autódromo José Carlos Pace aumentaron considerablemente, lo que deja escasas opciones de precios para la travesía. De hecho, el valor más bajo para ver a Colapinto en el fin de semana del 6 al 8 de noviembre es de 688,88 dólares, aunque dicha cifra solamente considera la entrada y no los gastos por transporte aéreo, alojamiento y traslados.

Ahora bien, una opción interesante se encuentra para los vuelos que salgan desde Argentina, los cuales pueden llegar a tener un 30% de ahorro cuando se contrata paquetes turísticos directamente en lugar de sacar los vuelos de manera individual. La oferta con destino a Sao Paulo estima tres noches con regreso programado para el 9 de noviembre y las opciones de precios varían de acuerdo al hotel y los servicios incluidos.

De este modo, el precio por persona para viaje ida y vuelta con alojamiento en un hotel tres estrellas y desayuno buffet incluido es de $1.233.830, y por dicho valor el alojamiento tiene piscina, mesa de pool, cancha de tenis, gimnasio, sauna, solarium y zona de picnic como extras. Además, hay otras dos alternativas levemente más accesibles debido a que no cuentan con otros servicios y tienen el desayuno tradicional, siendo una de $1.133.753 y otra de $1.085.826, ambas por persona.

MÁS INFO

Estos paquetes ofrecen las entradas para los tres días, de manera que los turistas podrán ver la FP1 y FP2 del viernes, la FP3 y clasificación del sábado y la carrera del domingo, además de que el regreso recién será el lunes. Gracias a esto, quienes adquieran estos paquetes también podrían aprovechar para hacer algo de turismo por Sao Paulo antes de emprender el vuelo de vuelta a Buenos Aires.

Colapinto quedó decimoquinto en el GP de Brasil 2025.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de España, la Fórmula 1 se tomará una semana descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Bakú. Allí se desarrollará el Gran Premio de Azerbaiyán por la decimoquinta fecha entre el 24 y 26 de septiembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.

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