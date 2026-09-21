Fórmula 1: los precios para ir a apoyar a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil

Ante la ausencia de una fecha en territorio nacional, la forma más accesible para ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1 es en el Gran Premio de Brasil, donde el pilarense se siente como en casa por la cantidad de argentinos que van a verlo. De hecho, la temporada pasada fueron miles quienes viajaron a Sao Paulo para celebrar su renovación con Alpine, algo que parece destinado a repetirse este año con los pocos cupos que quedan disponibles.

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Tras el séptimo lugar en el GP de España, las búsquedas y reservas para la cita en el Autódromo José Carlos Pace aumentaron considerablemente, lo que deja escasas opciones de precios para la travesía. De hecho, el valor más bajo para ver a Colapinto en el fin de semana del 6 al 8 de noviembre es de 688,88 dólares, aunque dicha cifra solamente considera la entrada y no los gastos por transporte aéreo, alojamiento y traslados.

Ahora bien, una opción interesante se encuentra para los vuelos que salgan desde Argentina, los cuales pueden llegar a tener un 30% de ahorro cuando se contrata paquetes turísticos directamente en lugar de sacar los vuelos de manera individual. La oferta con destino a Sao Paulo estima tres noches con regreso programado para el 9 de noviembre y las opciones de precios varían de acuerdo al hotel y los servicios incluidos.

De este modo, el precio por persona para viaje ida y vuelta con alojamiento en un hotel tres estrellas y desayuno buffet incluido es de $1.233.830, y por dicho valor el alojamiento tiene piscina, mesa de pool, cancha de tenis, gimnasio, sauna, solarium y zona de picnic como extras. Además, hay otras dos alternativas levemente más accesibles debido a que no cuentan con otros servicios y tienen el desayuno tradicional, siendo una de $1.133.753 y otra de $1.085.826, ambas por persona.

Estos paquetes ofrecen las entradas para los tres días, de manera que los turistas podrán ver la FP1 y FP2 del viernes, la FP3 y clasificación del sábado y la carrera del domingo, además de que el regreso recién será el lunes. Gracias a esto, quienes adquieran estos paquetes también podrían aprovechar para hacer algo de turismo por Sao Paulo antes de emprender el vuelo de vuelta a Buenos Aires.

Colapinto quedó decimoquinto en el GP de Brasil 2025.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de España, la Fórmula 1 se tomará una semana descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Bakú. Allí se desarrollará el Gran Premio de Azerbaiyán por la decimoquinta fecha entre el 24 y 26 de septiembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.