La Fórmula 1 premió el rendimiento de Franco Colapinto podio en el Power Rankings del GP de España

Cada fin de semana de carrera, los pilotos de la Fórmula 1 se juegan puntos para el campeonato y, además, una calificación por parte de jueces especializados que juzgan la actuación de cada uno de los competidores. Manteniendo la repartija de puntos para los diez primeros, el Power Rankings de la F1 califica a los pilotos de acuerdo con cómo se desarrollaron en el fin de semana, independientemente del coche que manejen.

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Ahora bien, a diferencia de lo sucedido en Monza, Franco Colapinto sí formó parte de los pilotos destacados del fin de semana en el Circuito de Madring, donde logró sumar puntos en la decimocuarta fecha del campeonato. El piloto argentino había largado del noveno lugar de la grilla de partida del GP de España y cruzó la línea de meta en el séptimo, dos posiciones por delante de su puesto inicial, y sumó seis puntos para Alpine.

De ahí que los jueces de la F1 lo hayan considerado como uno de los mejores de la jornada, a tal punto de que lo colocaron como el cuarto mejor piloto del fin de semana con una puntuación de 8.2, no sin antes destacar la considerable mejora que viene teniendo en comparación con el año pasado. “Franco Colapinto está teniendo un desempeño mucho mejor en Alpine en 2026, y el argentino gana confianza a medida que adquiere experiencia en la élite”, comenzaron.

Acto seguido, el análisis pasó a señalar la consistencia que ha mostrado el pilarense en las últimas dos fechas, ya que también llegó a los puntos en el GP de Italia. “Los dos últimos eventos han sido particularmente alentadores: dos puestos en la Q3 consecutivos y puntos obtenidos en Monza y Madrid”, añadieron en el posteo, en el que también destacaron el resultado de Franco en España.

“Después de pasar de noveno en la parrilla a séptimo en la meta el domingo, describió ‘probablemente mi mejor fin de semana de carreras’ en este deporte”, cerraron. Cabe mencionar que, a pesar de esta actualización, Colapinto sigue afuera de los diez mejores del Power Rankings en la tabla anual, donde el décimo lugar es ocupado por Isack Hadjar, con un promedio de 7.0 puntos.

Así quedó el Power Rankigns tras el GP de España.

Los mejores del GP de España, según Power Rankings