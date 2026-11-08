Cuándo puede haber Superclásico entre Boca y River en los playoffs del Clausura 2026

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate podría tener un segundo capítulo en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, pero ahora en los playoffs. Es que ambos gigantes ya avanzaron a los octavos de final, aunque el "Millonario" todavía no tiene a su rival definido en dicha instancia porque falta el partido entre Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero, por la última fecha de la etapa regular en la Zona A. Por su lado, el reciente campeón de la tabla anual recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera.

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Por lo pronto, lo que sí se conoce es que Boca y River solamente podrían cruzarse en la final del Clausura. De esa manera, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio tendría una revancha frente al de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, que viene de derrotarlo de manera reciente por 1-0 como local con el gol del defensor Lautaro Di Lollo de cabeza. No hay otra posibilidad de los que los dos colosos se midan antes: no chocarán en los octavos, en los cuartos de final ni en las semifinales.

Boca y River sólo podrían medirse en la final del Clausura 2026: así está el cuadro de playoffs

Instituto de Córdoba (1° de la Zona A) - Huracán (8° de la Zona B) - CONFIRMADO.

(1° de la Zona A) (8° de la Zona B) - CONFIRMADO. Argentinos Juniors (2° B) - Independiente (7° A) - CONFIRMADO.

(2° B) (7° A) - CONFIRMADO. Rosario Central (1° B) - Gimnasia de Mendoza (8° A) - CONFIRMADO.

(1° B) (8° A) - CONFIRMADO. Boca (2° A) - Independiente Rivadavia de Mendoza (7° B) - CONFIRMADO.

(2° A) (7° B) - CONFIRMADO. Gimnasia de La Plata (3° B) - Newell’s (6° A) - CONFIRMADO.

(3° B) (6° A) - CONFIRMADO. River (4° B) - Lanús (5° A) - NO CONFIRMADO.

(4° B) (5° A) - NO CONFIRMADO. Defensa y Justicia (4° A) - Barracas Central (5° B) - NO CONFIRMADO.

(4° A) (5° B) - NO CONFIRMADO. Vélez (3° A) - Belgrano de Córdoba (6° B) - NO CONFIRMADO.

Así está el cuadro de los playoffs del Clausura 2026, aunque podría cambiar según el resultado de Lanús hoy (foto: Sudanalytics).

¿Por qué hay tres partidos no confirmados todavía en playoffs?

La razón es que aún falta el partido entre Central Córdoba y Lanús en Santiago del Estero, que se disputará este domingo 8 de noviembre desde las 19.30 horas. Dicho compromiso definirá la tabla de posiciones final de la Zona A y, por consiguiente, el futuro de los cruces y del cuadro rumbo a los octavos de final.

Es que si Lanús pierde o empata, terminará quinto y su adversario será River en el Monumental. En cambio, si el "Granate" gana por un gol culminará cuarto y luego recibirá a Barracas Central en el arranque de los mano a mano. Por último, si Lanús gana por dos goles o más, será tercero y enfrentará entonces a Belgrano en Buenos Aires.