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Boca Juniors

Memes: Boca salió campeón y las redes estallaron como siempre

Boca se impuso 1 a 0 ante Defensa y Justicia, se quedó con la tabla anual. Los mejores memes de la consagración.

07 de noviembre, 2026 | 20.16
Boca Juniors

Boca Juniors se consagró campeón de la tabla anual del fútbol argentino tras imponerse por 1 a 0 ante Defensa y Justicia, con un gol de Enner Valencia en los últimos minutos del encuentro. La victoria le permitió al Xeneize cerrar el 2026 en lo más alto de la clasificación y asegurarse su lugar en la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.

El triunfo desató la euforia de los hinchas, que rápidamente trasladaron los festejos a las redes sociales. Entre cargadas a los rivales, celebraciones por el título y referencias a los protagonistas del partido, los memes de Boca campeón no tardaron en multiplicarse y copar X (antes Twitter).

Los mejores memes de Boca campeón

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