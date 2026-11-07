¿Otro campeón del mundo? El primer refuerzo que suena en River para el 2027

Con los playoffs del Torneo Clausura por delante para lo que espera rival, River Plate también apunta al 2027 para dejar atrás un año para el olvido. En el "Millonario" comenzó a circular el nombre de quien puede ser el primer refuerzo del mercado de pases venidero y se trata de un campeón del mundo con la Selección Argentina. El equipo que ya cuenta con Marcos Acuña, Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Ángel Correa puede sumar a Guido Rodríguez en los próximos meses.

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Guido Rodríguez: el primer refuerzo que suena en River para el 2027

El periodista partidario Sebastián Srur fue quien instaló el rumor de que el volante central se vuelva a calzar la "Banda", pero la realidad es que tampoco será fácil. El mediocampista surgido del semillero del club renovó hace poco tiempo su vínculo con el Valencia de España y es hasta el mes de junio del 2028 e incluso se puede extender hasta el 2029 si cumple ciertas condiciones. Para colmo, es una pieza importante del club Ché, lo cual lo hace aún más complicado en este momento.

Sin embargo, el dinero que desembolsó River en el último mercado de pases por Thiago Almada y Ángel Correa es por demás superior al valor actual de Guido Rodríguez. Según el sitio Transfermarkt, el mismo supera los 3 millones y medio de euros, por lo que todo indica que la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo podría avanzar por él. El oriundo de Saenz Peña tiene 31 años y podría ser una pieza importante en la mitad de la cancha que hoy no tiene a Fausto Vera en su mejor nivel y a Aníbal Moreno afectado por las lesiones.

Guido Rodríguez suena como refuerzo de River para el 2027

Los números de Guido Rodríguez en River

Partidos jugados : 18.

: 18. Goles : 1.

: 1. Títulos: Copa Sudamericana 2014 y Copa Libertadores 2015.

El mediocampo, un problema que River no puede resolver desde hace años

Dicho sector del campo de juego fue una de las mejores armas de Marcelo Gallardo en los últimos años de gloria, pero tras su salida no hubo una regularidad marcada con respecto al dueño de la camiseta número 5. Enzo Pérez dejó el club y el "Millonario" invirtió una importante cantidad de dinero en diferentes futbolistas para ocupar ese lugar, pero ninguno logró afianzarse. Rodrigo Villagra y el colombiano Kevin Castaño son los casos más destacados por los millones que pagó el club pero los futbolistas no tuvieron el nivel esperado.

También aparece en la lista Juan Carlos Portillo, que jugó poco y sufrió la rotura de ligamentos cruzados que hoy lo tiene fuera de las canchas pero estará disponible para el 2027. En el mercado de pases de enero llegaron Aníbal Moreno y Fausto Vera como apuestas del "Muñeco", pero ambos tuvieron diferentes lesiones que no les permitieron tener esa regularidad esperada.

Lucas Silva es la última aparición desde las Inferiores y no desentonó las veces que jugó, aunque también fue cuestionado en el Superclásico. Hoy, con Ponzio al mando, los de Núñez están obligados a recuperar ese sector de la cancha pensando en lo que viene.