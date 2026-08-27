Cuándo juegan Los Leones vs. Alemania en el Mundial de Hockey 2026: fecha y horario

Los Leones dieron un paso enorme en el Mundial de Hockey 2026 y vuelven a estar entre los cuatro mejores seleccionados del planeta. El equipo dirigido por Lucas Rey cerró una segunda fase de gran nivel y consiguió una clasificación que le permite soñar con disputar una nueva final mundialista, después de haber alcanzado las semifinales por última vez en 2014.

El conjunto argentino tuvo que esperar hasta el final para confirmar su boleto. Después de cumplir con su parte y derrotar a India, quedó pendiente el resultado entre Países Bajos e Inglaterra. El empate entre ambos terminó de darle a Los Leones el pasaje a la próxima instancia, donde tendrán un desafío de máxima exigencia ante Alemania.

Cuándo juegan Los Leones vs. Alemania por el Mundial 2026

Los Leones enfrentarán a Alemania este viernes 28 de agosto, desde las 15.30 (hora de Argentina) , por una de las semifinales del Mundial de Hockey 2026. El encuentro se disputará en Wavre, Bélgica, y definirá a uno de los finalistas del certamen.

, por una de las semifinales del Mundial de Hockey 2026. El encuentro se disputará en Wavre, Bélgica, y definirá a uno de los finalistas del certamen. El partido será un nuevo capítulo para un seleccionado argentino que busca superar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo. Hasta ahora, la única vez que Los Leones habían llegado a semifinales había sido en 2014, cuando terminaron conquistando la medalla de bronce.

Cómo llegaron Los Leones a esta instancia

Argentina comenzó su participación en el Grupo A con una contundente victoria por 3-0 frente a Japón. Luego llegó el primer tropiezo del torneo: derrota por 3-1 ante Países Bajos. El equipo se recuperó rápidamente y cerró la primera fase con una goleada histórica por 7-1 frente a Nueva Zelanda, resultado que le permitió avanzar a la segunda ronda.

Por el formato de la competencia, los puntos obtenidos contra el otro seleccionado clasificado del mismo grupo se trasladaron a la segunda fase. Así, Los Leones comenzaron el Grupo E sin unidades, producto de la derrota ante Países Bajos, y quedaron obligados a sumar para mantener vivo el objetivo de llegar a semifinales.

Los Leones en acción.

El primer desafío de esa instancia fue Inglaterra. Argentina respondió con autoridad y consiguió un triunfo por 3-1 que le permitió recuperar terreno y llegar con posibilidades concretas al encuentro decisivo frente a India. Ante el conjunto asiático, Los Leones volvieron a demostrar su poder ofensivo y se impusieron por 5-3. Tomás Domene marcó dos goles, mientras que Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Nicolás Della Torre completaron la goleada.

Sin embargo, el triunfo no alcanzaba por sí solo para asegurar la clasificación. Argentina necesitaba que Países Bajos no perdiera por una diferencia que favoreciera a Inglaterra. Finalmente, el 2-2 entre neerlandeses e ingleses confirmó el segundo puesto argentino en el Grupo E, con seis puntos, y selló su clasificación a semifinales.



