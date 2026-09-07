Cuándo juegan Boca y River por el Torneo Clausura 2026: la fecha confirmada del Superclásico

Boca y River volverán a protagonizar el partido más esperado del fútbol argentino. El Superclásico tendrá un nuevo capítulo durante el Torneo Clausura 2026, en un duelo que enfrentará una vez más a los dos equipos más populares del país y que tendrá un condimento especial por disputarse en una etapa decisiva del campeonato.

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El encuentro será una nueva oportunidad para ambos de quedarse con una victoria que puede tener un valor especial, no solo por tratarse del clásico rival, sino también por la importancia que tendrá en la pelea por avanzar a los playoffs. El antecedente más reciente favorece al Xeneize, que se impuso ante el Millonario en el primer Superclásico del año.

Cuándo juegan Boca y River por el Torneo Clausura 2026

Boca y River se enfrentarán por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, con el Xeneize como local en La Bombonera. El fixture establece que el partido se jugará durante la anteúltima jornada de la fase regular, aunque todavía resta confirmar oficialmente el día y el horario exactos.

La localía será una de las principales diferencias respecto del primer Superclásico de 2026. En el Torneo Apertura, River recibió a Boca en el Monumental, pero el equipo de La Ribera se quedó con el triunfo por 1-0, gracias a un gol de Leandro Paredes de penal. Ahora, el conjunto azul y oro tendrá el respaldo de su público en La Bombonera y buscará repetir la historia.

Paredes y Merentiel celebran el único gol del 1 a 0 en el Monumental en 2026.

El duelo también puede resultar determinante para la clasificación a la próxima instancia del campeonato. Los ocho mejores equipos de cada zona accederán a los playoffs, por lo que el Superclásico llegará en un momento en el que cada punto puede ser decisivo.

El historial entre Boca y River

La rivalidad entre Boca y River tiene una extensa historia y es una de las más importantes del fútbol mundial. Según los registros recopilados por ESPN, ambos equipos se enfrentaron 266 veces en partidos oficiales.

El historial favorece a Boca, que consiguió 94 triunfos, contra 88 victorias de River. Además, hubo 84 empates. En cuanto a los goles convertidos, el Xeneize también mantiene una ventaja: marcó 342 tantos, mientras que el Millonario convirtió 323.

Los últimos antecedentes también favorecen al equipo de La Ribera. Antes del triunfo 1-0 en el Monumental por el Apertura 2026, Boca había derrotado a River por 2-0 en La Bombonera, en el Torneo Clausura 2025.

De esta manera, el próximo Superclásico tendrá todos los ingredientes de una rivalidad histórica. Boca intentará aprovechar la localía, extender su racha positiva ante River y sacar ventaja en la recta final del campeonato. El Millonario, en cambio, buscará cortar la seguidilla adversa y volver a festejar ante su eterno rival en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino.