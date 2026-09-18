Cuándo juegan Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026: fecha y hora confirmada

Boca y Racing se preparan para protagonizar uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El duelo entre dos de los equipos más importantes del fútbol argentino genera expectativa por lo que representa para ambos la posibilidad de continuar en carrera por un nuevo título, que da un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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La Copa Argentina vuelve a ofrecer un enfrentamiento entre dos clubes de enorme tradición. Con estilos y recorridos diferentes a lo largo de la competencia, el Xeneize y la Academia buscarán dar un nuevo paso en un torneo que se caracteriza por sus eliminaciones directas y por la posibilidad de que equipos de distintas categorías se enfrenten por un lugar entre los cuatro mejores.

Cuándo se enfrentan Boca y Racing por Copa Argentina: fecha y lugar

Boca y Racing se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina el domingo 27 de septiembre de 2026, desde las 17:00. El partido se disputará en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central, ubicado en la ciudad de Rosario. El escenario será neutral para ambos equipos y albergará uno de los encuentros más esperados de esta instancia.

Cómo llegaron Boca y Racing a esta instancia

El conjunto de La Ribera llegó a los cuartos de final después de superar tres rondas. En los 32avos de final, Boca derrotó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy. Luego, por los 16avos, venció nuevamente por 2-0, esta vez ante Sarmiento de Junín. En los octavos de final tuvo un desafío más exigente frente a Vélez: igualó 0-0 durante los 90 minutos y consiguió la clasificación tras imponerse 4-3 en la definición por penales.

Racing, en tanto, comenzó su recorrido en la Copa Argentina con una victoria por 1-0 frente a San Martín de Formosa. En los 16avos de final, la Academia mostró una de sus actuaciones más contundentes del torneo al superar 4-1 a Defensa y Justicia. Ya en los octavos, consiguió otro triunfo ante un rival de Primera División: venció 1-0 a Belgrano gracias a un gol de Tomás Conechny.

Boca va por más.

El enfrentamiento entre Boca y Racing tendrá, además, el antecedente de la final de la Copa Argentina 2011-2012, cuando el Xeneize se impuso 2-1 y se quedó con el trofeo. Ahora, ambos volverán a encontrarse en una instancia decisiva, aunque esta vez con un lugar en las semifinales como objetivo inmediato.

El ganador del cruce avanzará a las semifinales de la Copa Argentina 2026 y se enfrentará al vencedor del partido entre Banfield y Deportivo Riestra. Así, Boca y Racing tendrán por delante un nuevo capítulo de su historia en el certamen nacional.