Cuándo juega la Selección Argentina vs. Benin: fecha, horario y TV online del partido amistoso

La Selección Argentina ya tiene todo listo para su último amistoso de esta fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Benín este martes 6 de octubre desde las 20 en el estadio Monumental en el cierre de una serie que también incluyó los partidos ante Bolivia y Burkina Faso.

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Pero el encuentro tendrá un significado especial para el fútbol argentino: será la última vez que Lionel Messi juegue con la camiseta de la Selección Argentina. El capitán regresará especialmente para despedirse ante el público en el estadio de River después de anunciar su retiro del combinado nacional.

Cuándo juega Argentina vs. Benín

El partido entre Argentina y Benín será el martes 6 de octubre de 2026 en el estadio Monumental de Buenos Aires. El inicio está previsto para las 20 horas de Argentina.

El encuentro cerrará la triple jornada de amistosos programada para esta ventana internacional. La Albiceleste primero enfrentó a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y luego se medirá con Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también en el Monumental.

Para quienes sigan el partido desde otros países de la región, el horario será de 20 en Uruguay, Brasil y Paraguay; 19 en Chile, Bolivia y Venezuela; 18 en Colombia, Ecuador y Perú; y 17 en México.

Argentina vs. Benín: qué canal transmite el partido

El partido entre Argentina y Benín se podrá ver en vivo en Argentina por TyC Sports y Telefe. La transmisión también estará disponible a través de las plataformas digitales asociadas a ambas señales, entre ellas TyC Sports Play y Mi Telefe.

Además, quienes cuenten con servicios de televisión paga podrán acceder a la transmisión mediante plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play, según la disponibilidad de cada señal.

Selección Argentina.

Argentina vs. Benín: el último partido de Messi

Más allá del carácter amistoso del encuentro, la expectativa estará puesta en Messi. El capitán volverá a vestir la camiseta argentina para protagonizar su despedida definitiva de la Selección después de más de dos décadas como integrante del equipo nacional.

Messi llegará a este último partido con 207 encuentros y 125 goles con la Selección Mayor, registros que lo ubican como el futbolista con más presencias y el máximo goleador histórico de Argentina. Su ciclo incluye, además, la conquista del Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y una Finalissima.

La jornada ante Benín marcará así el cierre de una etapa para la Albiceleste y el comienzo de otra para el equipo de Scaloni, que deberá afrontar el futuro sin quien fue durante más de 20 años una de las principales referencias del seleccionado.