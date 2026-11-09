Cuándo juega Boca vs. Banfield: fecha, horario y TV del partido de la semifinal de la Copa Argentina 2026

Boca Juniors y Banfield se enfrentarán por un lugar en la final de la Copa Argentina 2026. El "Xeneize" y el "Taladro" protagonizarán una de las semifinales del certamen, con el objetivo de dar un nuevo paso hacia la conquista del título. El encuentro se disputará en Mendoza y tendrá transmisión en vivo por televisión.

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Boca vs. Banfield: fecha, horario y TV

Partido: Banfield vs. Boca Juniors.

Banfield vs. Boca Juniors. Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. Horario: 19 (hora argentina).

19 (hora argentina). Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza.

Malvinas Argentinas de Mendoza. Árbitro: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. TV: TyC Sports.

TyC Sports. Instancia: semifinal de la Copa Argentina 2026.

El encuentro será a partido único y, en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, la clasificación a la final se definirá mediante una tanda de penales. El ganador enfrentará a Platense, que ya consiguió su lugar en el partido decisivo tras eliminar a Atlético Tucumán.

Cómo llega Boca a la semifinal de la Copa Argentina

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa una etapa de protagonismo en el fútbol argentino y buscará cerrar la temporada con más títulos. En la Copa Argentina, el Xeneize tuvo un recorrido exigente y consiguió su clasificación a semifinales después de protagonizar una remontada memorable frente a Racing.

En los cuartos de final, Boca perdía 2-0, pero logró revertir el resultado y se impuso 3-2 gracias a una actuación extraordinaria de Enner Valencia, autor de los tres goles del conjunto de la Ribera. El delantero ecuatoriano ingresó desde el banco de suplentes y cambió la historia del encuentro con tres cabezazos.

Boca en busca de un campeonato más.

Antes de superar a la Academia, el Xeneize había eliminado a Gimnasia de Chivilcoy por 2-0, a Sarmiento de Junín por el mismo resultado y a Vélez Sarsfield en los octavos de final. En esa instancia, consiguió la clasificación mediante una definición por penales, después de empatar sin goles durante el tiempo reglamentario.

Boca es, además, el máximo ganador histórico de la Copa Argentina, con cuatro conquistas: 1969, 2012, 2015 y 2020. Por eso, intentará alcanzar una nueva final para ampliar su colección de trofeos.

Cómo llega Banfield a la semifinal de la Copa Argentina

Banfield también llega con expectativas de protagonizar una campaña histórica. El equipo conducido por Pedro Troglio consiguió meterse entre los cuatro mejores después de superar distintas instancias eliminatorias y demostrar fortaleza en las definiciones por penales.

El Taladro goleó a Real Pilar en su debut y luego dejó en el camino a San Martín de Tucumán y Ferrocarril Midland. En los cuartos de final se enfrentó a Deportivo Riestra: después de igualar 1-1 en los 90 minutos, se impuso 7-6 en la tanda de penales y consiguió el pasaje a las semifinales.

Ahora tendrá un desafío de máxima exigencia frente a Boca. El objetivo será dar el golpe, meterse en la definición del torneo y quedar a un partido de conseguir uno de los títulos más importantes de su historia.