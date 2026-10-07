Cuándo es la final de la Copa Argentina 2026: la fecha confirmada

La Copa Argentina 2026 ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas y también la fecha para el partido que consagrará al nuevo campeón. La final se disputará el miércoles 2 de diciembre, de acuerdo con el calendario oficial confirmado por la AFA. Por el momento, tanto la sede como el horario del encuentro decisivo permanecen a confirmar.

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Antes de llegar a esa instancia, el certamen tendrá dos semifinales que definirán a los protagonistas de la última cita del torneo. Los cuatro equipos que continúan en carrera son Boca Juniors, Banfield, Atlético Tucumán y Platense, que consiguieron superar sus respectivos cruces de cuartos de final.

Boca y Banfield, una semifinal con historia

Uno de los cruces enfrentará a Boca y Banfield. El partido está programado para el sábado 14 de noviembre, en plena ventana de fecha FIFA, aunque todavía no fueron confirmados el estadio ni el horario. La postergación estuvo relacionada, principalmente, con el apretado calendario del conjunto xeneize, que continúa compitiendo en distintos frentes.

Boca alcanzó las semifinales después de protagonizar una remontada ante Racing en Rosario. La Academia llegó a ponerse 2-0 arriba, pero el equipo de la Ribera reaccionó y terminó imponiéndose 3-2 gracias a un memorable triplete de Enner Valencia.

La deseada Copa Argentina.

Banfield, en tanto, tuvo que atravesar una definición por penales para eliminar a Deportivo Riestra. Después de empatar 1-1, el Taladro se impuso 7-6 desde los doce pasos y consiguió meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Atlético Tucumán y Platense, por el otro lugar en la final

La otra semifinal será protagonizada por Atlético Tucumán y Platense y se jugará el miércoles 28 de octubre, con estadio y horario todavía a confirmar. El Decano llegó a esta instancia luego de eliminar al último campeón, Independiente Rivadavia. El encuentro terminó 1-1 y Atlético Tucumán se impuso 3-2 en los penales, con una actuación determinante del arquero Luis Ingolotti.

Platense, por su parte, dio otro de los golpes de los cuartos de final al derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata. El gol de Gonzalo Lencina a los 83 minutos selló la clasificación del Calamar, que buscará ahora dar otro paso hacia una final histórica. Así, el calendario quedó establecido: Atlético Tucumán-Platense, el 28 de octubre; Banfield-Boca, el 14 de noviembre; y la gran final, el 2 de diciembre. Con cuatro equipos de perfiles diferentes y dos cruces que prometen mucha tensión, la Copa Argentina entra en su tramo decisivo.