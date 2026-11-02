Cuáles son los equipos que descendieron en la Primera del fútbol argentino en 2026

Se juega una nueva fecha del fútbol argentino y se definió la situación de los equipos que pelean en busca de la permanencia en la A. Después 15 fechas del torneo Clausura (y a falta de una para terminar la fase regular) dos equipos concretaron su descenso a la segunda división del fútbol argentino en el actual torneo de 30, y a la espera aún de definir el campeón de la tabla anual y que se jueguen los playoff para definir otra estrella.

{{{htmlAmp}}}

Quiénes son los equipos que descendieron a Primera Nacional

Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata son los conjuntos que perdieron la categoría y deberán disputar la próxima temporada en Primera Nacional. Un golpe anunciado para ambos equipos, después de haber sido los dos peores equipos tanto en la tabla anual como en la de promedios, con una muy floja campaña que los posicionó todo el año en el fondo y lejos de la salvación.

El descenso de Aldosivi en esta fecha

El "Tiburón" llegó a esta fecha con una mínima esperanza de salvar la categoría, al encontrarse a cuatro puntos de Deportivo Riestra a falta de seis unidades en juego. Pero estaba obligado a ganar o empatar para al menos poder forzar un desempate en la próxima fecha, algo que no pudo lograr después de perder este viernes por 2-1 frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Los marplatenses arrancaron bien la noche con el gol de Andrés Vombergar a los 20' del primer tiempo. Pero la alegría duró poco para los dirigidos por el "Archu" Sanguinetti, ya que a los 24' lo igualó "Maravilla" Martínez. Y a los 15' del segundo tiempo Andrés Rodríguez puso de penal el 2-1 definitivo para la "Academia", pese a que no jugaba por nada, y dejó sin chances a Aldosivi, que sobre el final tuvo la chance de empatar.

El gol de Vombergar no alcanzó para Aldosivi.

Estudiantes de Río Cuarto, el otro descendido

Para el equipo cordobés la adaptación a Primera División este año no ha sido fácil, lo que lo llevó a sufrir mucho tanto todo el año. En el Apertura apenas sacó 5 puntos en 16 fechas, mientras que en el actual certamen consiguió 9 puntos (a falta de una fecha), lo que lo deja con un acumulado de 14 puntos en la temporada, en una de las campañas más flojas que se han visto en los últimos años.