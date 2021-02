Escándalo impresionante dentro del club Xeneize.

No son horas fáciles dentro de las instalaciones del Club Atlético Boca Juniors. En horas del mediodía, y en diálogo con TyC Sports, el padre de Cristian Pavón despotricó contra el Consejo de Fútbol de la institución "xeneize", el cual es liderado por Juan Román Riquelme. Con palabras realmente duras, el protagonista aseguró: "Ojalá que mi hijo le haga el Topo Gigio a esta dirigencia".

Manifestando que su hijo no recibió llamados por parte de los miembros del Consejo ni de los dirigentes de Boca, Walter Pavón salió en defensa del atacante que regresó de su préstamo en Los Ángeles Galaxy y rápidamente fue sometido a una operación por fibrosis en sus tobillos. "El Consejo de Boca quiere puterío en el vestuario, que se caguen a piñas, que todos los días explote algo. Cualquier club es mejor para Cristian", agregó.

"Lo operaron antes del mediodía y ya está en la casa. Le sacaron algunos fragmentos del tobillo y querían que entrene, que juegue el fútbol. Cristian no les conoce la voz a los dirigentes de Boca. Sólo hablaron por mensaje", enfatizó el apoderado de Cristian Pavón, agregando que "cualquier otro club" será mejor para la carrera de su hijo antes que continuar en el elenco azul y oro.

Reconociendo que Cristian Pavón logró tener éxito gracias a Boca, el padre del atacante separó las cuestiones y exclamó: "El Consejo la quiere ganar de guapo. Gracias a Boca, Cristian fue conocido a nivel mundial, tuvimos un montón de experiencias buenísimas. Es que nunca hablaron con Cristian, le preguntaron si estaba bien o mal. Los del Consejo, como jugadores han sido buenísimos, pero de pecho no nos van a ganar".

Para el padre de Cristian Pavón, "cualquier opción" es mejor que seguir jugando en Boca

"Cualquier opción para Cristian es mejor que Boca. No podés tener un jugador por el que pedís 20 millones de dólares y no preguntarle qué le pasó en el pie. Es un jugador de fútbol. Gracias a Dios que no puede jugar, porque sino le hago hacer el Topo Gigio al palco", sentenció Walter Pavón, mientras Los Ángeles Galaxy es uno de los clubes pretendientes para volver a tener al deportista entre sus filas. Por lo pronto, y teniendo en cuenta la intervención quirúrgica que sufrió, deberá esperar (al menos) hasta el próximo mercado de pases.