Coudet recupera a su jugador favorito y podría tocar el once de River ante Argentinos

La racha de partidos expone que River Plate se encuentra atravesando un mal momento en cuanto a resultados. Esto se debe a que no conoce la victoria después de cuatro partidos disputados. De cara al quinto, Eduardo "Chacho" Coudet recupera a uno de sus jugadores favoritos y podría realizar cambios en la formación inicial para recibir a Argentinos Juniors en el Monumental.

"Coudet recupera a Mauro Arambarri para el partido ante Argentinos”, expresó el periodista Juan Cortese. Esto se debe a que se trata de uno de los primeros refuerzos que el entrenador pidió en el mercado de pases, debido a que entiende que puede darle grandes beneficios en la mitad de la cancha, tanto en la recuperación como en la gestación de jugadas ofensivas.

El volante uruguayo se encuentra disponible y es probable que tenga minutos en cancha.

Hay que recordar que el uruguayo no se encontraba disponible, pero después de ser exigido en la práctica recibió el alta médica. “Alta tras el esguince de tobillo que lo sacó del partido frente a Gimnasia de La Plata”, agregó el periodista. Esto permite pensar que puede haber cambios en la formación que viene de perder frente a Tigre en Victoria.

Lo primero a mencionar es que Aníbal Moreno seguirá como volante central, pero su acompañante es una incógnita. Las opciones son Tobías Andrada o Bruno Arambarri. El entrenamiento del sábado será clave para definir el puesto que todavía se encuentra cubierto por un manto de sospechas y dudas para el cuerpo técnico, que necesita una victoria para conseguir un poco de aire.

Por otro lado, se debe considerar que Tomás Galván pasará al banco de suplentes porque Thiago Almada ya fue anotado y habilitado por la AFA para tener minutos de manera oficial con la camiseta de River. Mientras que el otro volante podría ser Ángel Correa o Joaquín Freitas, quien es un delantero reconvertido en carrilero derecho debido a las necesidades que tiene el entrenador.

¿Lautaro Rivero se puede ir de River si no juega ante Argentinos?

Uno de los últimos comentarios que surgieron es que River podría llegar a desprenderse de un defensor en caso de que este note que comienza a perder terreno en la consideración de Eduardo Coudet. Rivero analizaría la propuesta que tiene sobre la mesa para continuar su carrera en el fútbol español. La primera posibilidad de emigrar a Europa se encuentra más latente que nunca.

Se estima que una ausencia ante Argentinos Juniors podría marcarle al zaguero que es mejor marcharse con el objetivo de afrontar nuevas experiencias. Hay que recordar que el Millonario lo blindó con una cláusula de 100 millones de dólares, pero la operación podría realizarse por unos 6 millones a cambio del 50% de la ficha. Se desconoce si el porcentaje restante quedará en manos de River como beneficio a futuro o si se establecerá a partir del cumplimiento de una serie de objetivos por parte del futbolista.