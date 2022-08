Federación de Fútbol Costa Rica renueva a colombiano Suárez como DT de selección hasta Mundial 2026

La Federación Costarricense de Fútbol anunció el lunes que el colombiano Luis Fernando Suárez continuará como director técnico de la selección "tica" hasta la Copa del Mundo del 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El estratega de 62 años fue designado director técnico de Costa Rica en junio de 2021 con la misión de clasificarla al Mundial de Qatar, objetivo que logró al derrotar en el repechaje a Nueva Zelanda tras una difícil eliminatoria en la Concacaf.

"Está probado que en momentos difíciles Luis Fernando ha sacado su capacidad y liderazgo, tiene el respeto de los jóvenes y los capitanes, conocen su disciplina y sus principios. Costa Rica está hoy renovando a un técnico con mucha experiencia y con mucho camino recorrido", dijo en conferencia el presidente de la Federación, Rodolfo Villalobos.

"Hay que ir al Mundial 2026, no será fácil, pero vamos a luchar. Costa Rica tendrá una ventaja de tener un técnico que lleva un proceso como Luis Fernando", señaló.

Suárez asistirá en noviembre a su tercera Copa del Mundo, tras participar con Ecuador en Alemania 2006 y con Honduras en Brasil 2014.

En el Mundial de Qatar, Costa Rica estará en el Grupo E junto a Alemania, España y Japón.

"Quiero agradecer a Costa Rica porque hubo momentos complicados, y en todos los sitios sentí que había confianza para lograr esa clasificación", dijo Suárez tras resaltar la buena relación con los futbolistas y los federativos.

"Cuando iniciamos esto hace un año con la Copa de Oro lo que les dije a los jugadores es que la quería ganar y esto no cambia, al Mundial tenemos que ir a buscar ganar en cada partido, no nada más ir a competir", agregó.

El técnico colombiano anunció que en enero o febrero del 2023 presentará un proyecto para el Mundial del 2026.

"En algún momento me tendré que retirar, espero que no me retiren, pero por el momento no estoy pensando en eso", apuntó.

Con información de Reuters