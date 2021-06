River: Leonardo Ponzio tuvo miocarditis post COVID-19 ¿Seguirá jugando o se retira?

El símbolo del "Millonario" analiza dejar el fútbol ahora y no en diciembre, luego del problema de salud que presentó después de haberse contagiado de COVID.

Después de haberse contagiado de coronavirus, Leonardo Ponzio presentó una miocarditis como consecuencia de la enfermedad de la pandemia y no viajará a Estados Unidos para la pretemporada con River. Sin embargo, las malas noticias para los hinchas del "Millonario" y para él mismo no terminan allí, ya que el mediocampista de 39 años analiza retirarse ahora y no en diciembre, como estaba previsto.

Luego de haber padecido el COVID-19, el volante tuvo un nuevo problema de salud y quedó inmediatamente descartado de la delegación que en las próximas horas irá a Orlando para la preparación y los amistosos estipulados de cara al debut oficial en el segundo semestre, que será el miércoles 14 de julio en el estadio "Monumental" frente a Argentinos Juniors por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Deberá guardar reposo deportivo en Argentina hasta su recuperación", indicó el parte médico oficial de la institución de Núñez, entre otras cuestiones, con relación a Ponzio, uno de los emblemas durante el ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador y uno de los máximos íconos históricos de la "Banda". Así, no podrá formar parte de los encuentros de pretemporada: el domingo 27 de junio frente a América de Cali en Miami, el miércoles 30 de junio contra Barcelona de Ecuador y el último ante ese mismo rival el domingo 4 de julio.

El contrato de Ponzio con River

Si bien el vínculo culminará el 30 de junio de este 2021, ya estaba consensuado con la dirigencia extenderlo hasta el 31 de diciembre, para allí abandonar la actividad profesional. Sin embargo, el adiós podría anticiparse justamente como consecuencia de la miocarditis.

¿Ponzio se retira antes de lo previsto por la miocarditis?

Si bien desde el protagonista y desde la institución de Núñez no aclararon algo al respecto porque es todo muy reciente, el hecho de perderse la pretemporada en Norteamérica podría hacer que el "León" le ponga un punto final a su exitosa trayectoria.

Con la camiseta rojiblanca, el santafesino disputó en total 350 partidos con 10 goles, 17 asistencias y 15 campeonatos conseguidos.