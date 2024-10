El insólito error de Ramón Díaz tras el empate con Racing en la Sudamericana: "Nunca"

El insólito error de Ramón Díaz tras el empate con Racing

Racing Club empató 2 a 2 ante Corinthians en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana y cosechó un resultado más que importante de cara a la vuelta en el Cilindro. Lo sucedido en Brasil no sólo encendió una alarma en el cuerpo técnico liderado por Ramón Díaz, sino en el propio riojano que protagonizó un insólito momento en conferencia de prensa. En su afán de picantear al rival, el DT argentino con pasado en River Plate lanzó un comentario que no pasó desapercibido.

A lo largo de los años comandando al "Millonario", el "Pelado" enfrentó a los de Avellaneda en reiteradas ocasiones y varias fueron en el Estadio Presidente Perón. El próximo jueves 31 de octubre desde las 21.30 volverá a pisar el verde césped de dicho recinto de la mano del "Timao" y sueña con llevar a su equipo a la final del torneo continental. Luego del partido, el experimentado entrenador se refirió a esta situación y lo hizo con un furcio que no pasó desapercibido.

"En ese estadio nunca perdí y tampoco voy a perder, porque vamos a competir. Es un detalle bueno para que sepan con el entrenador que están", esbozó Ramón Díaz en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Sin embargo, sí sufrió una derrota cuando dirigía a los de Núñez en 2013. En la fecha 17 del torneo local, la "Academia" se quedó con los tres puntos ganando 1 a 0 con el gol de Bruno Zuculini, quien poco después vestiría la "Banda" y regresaría a Racing de la mano de Gustavo Costas.

Por otro lado, el DT riojano se refirió al encuentro en sí, el cual no le fue fácil a su equipo: "Los riesgos los tomo, los asumo. Y si alguno de ustedes pensaban que en esta fase se iba a definir están equivocados porque el fútbol internacional y la táctica es diferente, los árbitros no son brasileños. Donde el forcejeo permanente de un partido de fútbol y eso tenemos que corregir". A su vez, se mostró tranquilo de cara a la vuelta: "Que quedan 90 minutos para jugar y está todo abierto. Corinthians no está eliminado, porque tenemos las características y el equipo y el grupo para ir a Buenos Aires y jugar en cualquier estadio".

Cuándo juegan Racing vs. Corinthians por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana: hora, TV en vivo y streaming online

La "Academia" recibirá al "Timao" el jueves 31 de octubre de 2024 a las 21.30 en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN. En tanto, el streaming será por otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Desde Racing, Víctor Blanco arremetió contra las SAD

Las Sociedades Anóminas Deportivas (SAD) continúan siendo un tema central y el Gobierno de Javier Milei insiste a todo o nada por la implementación, a pesar de los reveses judiciales. En ese sentido, el presidente de Racing, Víctor Blanco, arremetió contra quienes desean impulsar las SAD en el fútbol argentino y enalteció su gestión a través de una asociación civil sin fines de lucro.

En en una entrevista con el programa Puede pasar, Blanco, que será candidato a vicepresidente en las próximas elecciones del 15 de diciembre de la "Academia", marcó una clara postura sobre la guerra que desató el gobierno de ultraderecha para el ingreso de inversores privados: "Nosotros demostramos que lo podemos hacer. Somos una asociación civil y hoy Racing es un ejemplo del fútbol argentino, esto no es política". "Si hacemos una encuesta, no hay ninguna duda de que somos un ejemplo de cómo se maneja un club en una asociación civil”, machacó el empresario gastronómico y hotelero de 78 años.