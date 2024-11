Copa Potrero: cómo y dónde ver en vivo por TV online, fixture y qué futbolistas juegan el torneo del Kun Agüero

Enterate todo lo que tenés que saber de la Copa Potrero.

La Copa Potrero 2024, organizada por el exfutbolista Sergio “Kun” Agüero, es uno de los eventos más esperados del cierre de año en Argentina. Este torneo de fútbol 7, que se desarrolla del 15 al 24 de noviembre, reúne a 40 equipos de barrio que compiten por premios millonarios, en un formato que combina competitividad y espectáculo.

Con 103 partidos programados, la Copa promete emociones fuertes y contará con la presencia de figuras destacadas del fútbol argentino e internacional, tanto en el campo de juego como en los banquillos.

Fixture y transmisión en vivo

La competencia arrancó con la fase de grupos el 15 de noviembre. Entre los partidos destacados del primer día se disputaron Picapiedras vs. Moreno y Villa La Ñata vs. Ciclón, ambos a las 9.30. El torneo se puede seguir en vivo a través del canal de Kick del Kun Agüero, además de las plataformas Disney Plus y ESPN, lo que garantiza una cobertura completa de cada encuentro.

Dónde se jugará la Copa Potrero

El torneo se disputará en dos sedes principales:

Fase de grupos, octavos y cuartos de final : Club Municipal Lionel Messi, en Presidente Derqui, Buenos Aires.

: Club Municipal Lionel Messi, en Presidente Derqui, Buenos Aires. Semifinales y final: Estadio Municipal de Pilar – Carlos Barraza, ubicado en Pilar, Buenos Aires.

Premios: una jugosa recompensa

La Copa Potrero ofrece una bolsa de premios de más de U$S 400.000, distribuidos de la siguiente manera:

Campeón : U$S 210.000.

: U$S 210.000. Subcampeón : U$S 50.000.

: U$S 50.000. Tercer y cuarto puesto : U$S 25.000 cada uno.

: U$S 25.000 cada uno. Quinto al octavo lugar: U$S 10.000 cada uno.

Además, se otorgarán trofeos individuales para el Mejor Jugador, Mejor Arquero y Goleador del torneo.

La Copa Potrero la organiza el "Kun" Agüero.

Formato del torneo

El torneo se divide en varias etapas:

Fase de grupos : 8 grupos de 5 equipos cada uno, con partidos de 7 vs. 7.

: 8 grupos de 5 equipos cada uno, con partidos de 7 vs. 7. Eliminatorias directas : desde octavos hasta la final, con partidos únicos. En caso de empate, se definirá por penales.

: desde octavos hasta la final, con partidos únicos. En caso de empate, se definirá por penales. Reglas disciplinarias: las tarjetas rojas directas implican tres fechas de suspensión, mientras que la acumulación de tres amarillas conlleva una fecha de sanción.

Las figuras que dirán presente

La Copa Potrero cuenta con la participación de estrellas como Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Carlos Tevez y Thiago Almada, quienes actúan como presidentes de equipos. Además, exjugadores de renombre como Ariel Ortega, José Sand, Mariano Pavone y Marcelo Barovero volvieron a ponerse los botines, agregando un toque de nostalgia y calidad al torneo.

Con este impresionante despliegue de talento y organización, la Copa Potrero 2024 promete ser un evento inolvidable, tanto para los aficionados como para los jugadores que buscan consagrarse en el fútbol de barrio.