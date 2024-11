El jugador excluido por San Lorenzo por la Copa Potrero rompió el silencio: "Me servía"

El jugador excluido por San Lorenzo por la Copa Potrero rompió el silencio

La Copa Potrero 2024 sigue generando controversia en el fútbol argentino y uno de los casos más conocidos fue el de un jugador de San Lorenzo de Almagro que fue excluido del plantel que comanda Miguel Ángel Russo. A raíz de su participación en el torneo organizado por Sergio "Kun" Agüero, la dirigencia tomó la decisión de apartarlo y horas después el futbolista rompió el silencio. En sus declaraciones explicó qué fue lo que lo llevó a jugar el certamen en el que varios colegas suyos tuvieron problemas.

Se trata de Ian Vera, quien todavía no había debutado en la Primera del "Ciclón" y estuvo presente en sólo tres compromisos con la Reserva en el primer semestre. A raíz de esta determinación de la cúpula del club a cargo de Marcelo Moretti, el delantero tendrá que volver a Estudiantes de Caseros debido a que le rescindieron el contrato que tenía hasta diciembre del 2025. Ante esta situación, el atacante no dudó y contó todo acerca de este escándalo en una reciente entrevista con DSports.

"A mitad de año me comunicaron en San Lorenzo que no me iban a tener en cuenta y justo salió el tema de la Copa Potrero. Por estar en competencia y tener ritmo decidí ir a jugar. Me invitó un amigo, sin nada a cambio. Ya no me sentía jugador de San Lorenzo", esbozó Vera sobre lo que vivió en estos últimos meses cada vez más lejos del "Ciclón". A pesar de lo sucedido, el delantero se siente responsable por lo sucedido. "Siento como que me mandé la macana, pero bueno", agregó y sostuvo que seguirá participando del certamen.

Por otro lado, antes de regresar al "Pincha" de Caseros, el futbolista dejó en claro que está de acuerdo con la decisión de la dirigencia de acuerdo al contrato que firmó. "Dice que si jugas un partido que pertenece al club puede que te rescindan el contrato. Entonces lo respeto", lanzó Ian Vera sobre este hecho. De esta manera, realizó su descargo y continúa siendo parte del torneo en el que su equipo ganó todos los partidos que disputó.

Revés para la dirigencia de San Lorenzo por otra inhibición de la FIFA

La FIFA le dio la peor noticia al club en plena temporada del fútbol argentino. Es que la entidad que rige el fútbol a nivel mundial inhibió nuevamente al "Ciclón" para incorporar futbolistas y sin dudas es un duro golpe para la dirigencia comandada por Marcelo Moretti. Para colmo, no es la primera vez que el club pasa por esta situación de la que ya pudo salir, pero otra vez se ve afectado y tendrá que solucionarlo.

Esto no sólo significa un revés para los dirigentes, sino también para Russo, quien regresó hace poco a Boedo y todavía trata de mejorar algunos aspectos futbolísticos del equipo. Es que si la Comisión Directiva no resuelve este inconveniente no podrán incorporar futbolistas por los próximos tres mercados de pases, tal como pasó meses atrás. En cuanto al monto que deberán abonar, aún no trascendió pero ya es una preocupación.

Cuándo juegan San Lorenzo vs. Belgrano de Córdoba por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV en vivo y streaming online

El "Ciclón" recibirá al "Pirata" el próximo viernes 29 de noviembre del 2024 a las 19 horas en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 25 del torneo -la n°24 se pospuso y la disputará el 4 de diciembre ante River Plate en el Estadio Monumental-. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TNT Sports o ESPN Premium. En tanto, el streaming será por alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.