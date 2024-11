Tevez tuvo un feo gesto con River en ESPN y Morena Beltrán lo mandó al frente: "No quiere"

Tevez tuvo un feo gesto con River en ESPN y Morena Beltrán lo mandó al frente

Morena Beltrán expuso a Carlos Tevez por una impensada reacción con los colores de River Plate por parte del exjugador. Identificado con Boca Juniors desde siempre, el "Apache" no dejó de mostrar su aprecio por el "Xeneize" ante las cámaras de televisión, aunque no fue con palabras, sino contra la camiseta del rival de toda la vida. La periodista no dejó pasar el momento en ESPN F12 y lo mandó al frente ante la atenta mirada de Sergio "Kun" Agüero y Mariano Closs.

El debate tuvo lugar en medio de la Copa Potrero, el certamen organizado por el exjugador de Independiente que ya generó controversias en el fútbol argentino. Durante la charla con el relator, se dio una situación con un joven hincha que se acercó a "Carlitos" para que le firme una camiseta del "Millonario". Tevez saludó al pequeño y firmó una casaca de la Selección Argentina dejando la de la "Banda" a un costado, mientras la panelista observaba el momento para luego lanzar un picante comentario al aire.

"Justo le dio una camiseta de River para que le firme y Carlitos me parece que no quiere", esbozó Morena Beltrán mientras Tevez le devolvía la indumentaria al chico. Ante esta situación, el "Kun" Agüero no tuvo problemas y afirmó: "Si sabés las camisetas de Racing que firmé...". Luego, entre risas el "Apache" agregó: "Unas ganas de hacer quilombo tiene este". A su vez, destacó que no seguirá participando del torneo y lanzó: "Vine a darle una mano hoy que tenían que clasificar los pibes".

La reacción de Carlos Tevez en ESPN

Los números de Tevez en Boca

Partidos jugados : 279.

: 279. Goles : 94.

: 94. Asistencias : 52.

: 52. Títulos: Torneo Apertura 2003; Torneo 2015; 2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; Copa Argentina 2015; Supercopa Argentina 2019; Copa de la Liga 2020; Copa Libertadores 2003; Copa Intercontinental 2003 y Copa Sudamericana 2004.

Los increíbles premios de la Copa Potrero

El certamen amistoso establece una estructura de premios sin precedentes para el fútbol amateur argentino. El equipo campeón recibirá una recompensa de 210.000 dólares, mientras que el subcampeón se llevará 50.000 dólares. Los equipos que alcancen el tercer y cuarto puesto obtendrán 25.000 dólares cada uno, y aquellos que finalicen entre el quinto y octavo lugar recibirán 10.000 dólares por equipo. Esta distribución de premios busca reconocer el esfuerzo y el nivel mostrado a lo largo del torneo.

La organización también premiará las actuaciones individuales destacadas, otorgando trofeos al Mejor Jugador, Mejor Arquero y Goleador del torneo, agregando un incentivo adicional para el lucimiento personal dentro del marco del juego colectivo. La competencia reúne a 40 equipos de diferentes barrios del país, incluyendo la participación de figuras destacadas del fútbol nacional como Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Tevez. El torneo se desarrollará del 15 al 24 de noviembre con una importante cobertura televisiva y premios que superan los 200.000 dólares.