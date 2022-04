Libertadores: la grave denuncia de Marcelo Gallardo a la Conmebol luego de River vs. Colo-Colo

Luego de la victoria de River Plate ante Colo-Colo en Chile por la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo realizó una grave denuncia a la Conmebol.

A pesar de la victoria de River Plate ante Colo-Colo por la Copa Libertadores el pasado miércoles 27 de abril en Chile, no todo es color de rosa para Marcelo Gallardo. El DT realizó una gravísima denuncia hacia la Conmebol luego del encuentro en que su equipo se impuso por 2 a 1 en el Estadio Monumental de Santiago. Los futbolistas del "Millonario" corrieron peligro y su entrenador no dudó en quejarse por lo sucedido.

Más allá del resultado, los jugadores no la pasaron nada bien durante el partido y sufrieron varios ataques por parte de los fanáticos del "Cacique" en distintos tramos del cotejo. Por suerte para los de Núñez, la situación no pasó a mayores y se retiraron sin sufrir heridas graves. Si bien esto último no sucedió, al "Muñeco" le molestó lo ocurrido y lo expuso ante la entidad madre del fútbol a nivel sudamericano.

Corrían 19 minutos de la primera mitad y algunos hinchas de Colo-Colo se acomodaron en un lugar peligroso de la cancha y tanto los jugadores como el DT del elenco chileno pidieron que se bajen para que el duelo continúe con normalidad. Fue el primer inconveniente de la noche en el Monumental de Santiago pero sobre el final se dio otro hecho lamentable. River se llevó la victoria y mientras se retiraban del verde césped, la hinchada arrojó objetos contundentes que estuvieron cerca de lastimar a los de la "Banda". A esto se sumó el uso de bengalas, cosa que la Conmebol no permite. Marcelo Gallardo denunció estos hechos al mencionado ente y se espera una resolución al respecto.

Mientras tanto, el "Millonario" se prepara para los próximos compromisos que tendrá en los certámenes que disputa. El sábado 30 de abril desde las 21:30 se medirá ante Sarmiento de Junín en condición de visitante con el objetivo de acomodarse en la tabla de la Zona A y clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El jueves 5 de mayo visitará a Fortaleza en Brasil y si consigue un triunfo avanzará a los octavos de la Libertadores con dos partidos pendientes ante Colo-Colo y Alianza Lima, respectivamente.

Marcelo Gallardo se ilusiona con el retorno de un crack al equipo

El conjunto que dirige Marcelo Gallardo recibió una buena noticia y tendrá para el próximo partido a uno de los jugadores claves para el esquema. River Plate contará con la presencia del mediocampista Enzo Pérez, ya que está en la lista de convocados para el próximo partido ante Sarmiento de Junín. El encuentro será por la penúltima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Sin embargo el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo lo examinará en uno de los entrenamientos previos para definir si estará o no en el encuentro con los juninenses. En esta oportunidad, tras el triunfo en Chile que le dio tranquilidad en la Copa Libertadores, el técnico tiene pensado apostar a todos los jugadores titulares de cara a los próximos partidos por el torneo local.