Gigliotti dijo qué hará si mete un gol ante Boca y sorprendió a los hinchas

Emmanuel Gigliotti, quien se desempeña en Nacional de Montevideo, lanzó un palazo para Boca Juniors antes del cruce por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Emmanuel Gigliotti, exjugador de Boca Juniors que se desempeña en Nacional de Montevideo, anticipó el duelo por la Copa Libertadores y lanzó un palazo para el "Xeneize". El cruce correspondiente a los octavos de final del torneo continental tendrá lugar -en principio- en Uruguay el próximo miércoles 2 de agosto a las 21:00 y una semana después se definirá en la Bombonera. El delantero no se guardó nada y opinó sobre lo que significará enfrentar a su exequipo.

En diálogo con TyC Sports, el "Puma" habló de la confianza que se tiene el "Bolso" para este difícil compromiso en el cual se verá las caras con los dirigidos por Jorge Almirón. Por supuesto, el atacante no se achicó a la hora de hablar de las posibilidades de ambos para avanzar a cuartos de final, donde el que gane se medirá ante el triunfador de Atlético Nacional vs. Racing. Teniendo en cuenta la importancia de esta decisiva serie, lo que más llamó la atención en las declaraciones de Gigliotti fue la chicana para todo Boca.

Con respecto al club uruguayo y su ilusión de seguir en carrera en la Libertadores, Gigliotti soltó: "Acá la ilusión no se negocia, todos tienen un convencimiento grandísimo. Los partidos hay que jugarlos y lo mejor que le puede pasar a Nacional es que Boca nos subestime, puede ser importante. El equipo va a intentar ganar de local y después no asustarse en la Bombonera". Sin embargo, no fue lo único que lanzó el delantero con respecto a este duelo.

Ante la posibilidad de cumplir con la famosa "ley del ex", el "Puma" aseguró que si convierte un gol no dudará en gritarlo a pesar de su pasado con la camiseta "Azul y Oro". "Sería una falta de respeto para el club en el que estoy no hacerlo. Lo más lindo del fútbol son los goles". Por último, el atacante dejó un mensaje para los hinchas de Nacional de cara a este trascendental compromiso: "La ilusión está siempre porque es un club con mucha historia. Vamos a ir a buscar la clasificación".

Lo que se viene para Boca Juniors

Independiente vs. Boca Juniors - Liga Profesional de Fútbol (fecha n°27 sin horario ni día confirmados)

- Liga Profesional de Fútbol (fecha n°27 sin horario ni día confirmados) Miércoles 02/08 - Nacional vs. Boca Juniors - Copa Libertadores 2023 (ida de los octavos de final) - 21:00

- Copa Libertadores 2023 (ida de los octavos de final) - 21:00 Miércoles 09/08 - Boca Juniors vs. Nacional - Copa Libertadores 2023 (vuelta de los octavos de final) - 21:00

Riquelme va por otra figura de Argentina para Boca Juniors

Jorge Almirón está a la espera de la llegada de refuerzos para los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga. Con el sueño vigente de incorporar a Edinson Cavani, quien negocia su salida del Valencia, Boca aceleró por un futbolista de Talleres y podría ser la tercera cara nueva tras los arribos de Lucas Blondel y Lucas Janson. El "Xeneize" está interesado en Diego Valoyes y ya existen negociaciones para cerrar el pase.

Cuando le preguntaron por si existían negociaciones por otro futbolista de la entidad cordobesa, el presidente de la "T", Andrés Fassi, expresó algo que hasta el momento no se conocía. “Estamos en las primeras conversaciones con Boca por Valoyes. No hemos hablado de valores, pero sabemos que hay un interés. Siempre hemos tenido un buen feeling, han ido jugadores importantes para allá", aseguró.