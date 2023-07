Riquelme va por otra figura de Argentina para Boca Juniors: "Estamos en conversaciones"

Boca Juniors quiere reforzarse con todo y Juan Román Riquelme ya comenzó a negociar por una figura del fútbol argentino.

Boca Juniors planea reforzarse con todo y el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, reveló el nombre que busca Juan Román Riquelme. El "Xeneize" está interesado en Diego Valoyes y ya existen negociaciones para cerrar el pase.

Jorge Almirón está a la espera de la llegada de refuerzos para los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga. Con el sueño vigente de incorporar a Edinson Cavani, quien negocia su salida del Valencia, Boca aceleró por el colombiano de la "T" y podría ser la tercera cara nueva tras los arribos de Lucas Blondel y Lucas Janson.

La negociación de Boca Juniors por Diego Valoyes

Andrés Fassi, mandamás de la "T", fue consultado en una entrevista en Radio La Red sobre la posibilidad de que el uruguayo Michael Santos se marche al Vasco de Gama de Brasil y sorprendió con una declaración con respecto al "Xeneize".

Cuando le preguntaron por si existían negociaciones por otro futbolista de la entidad cordobesa, el presidente expresó algo que hasta el momento no se conocía. “Estamos en las primeras conversaciones con Boca por Valoyes. No hemos hablado de valores, pero sabemos que hay un interés. Siempre hemos tenido un buen feeling, han ido jugadores importantes para allá", aseguró.

Valoyes, el delantero que busca Riquelme para Boca.

Si bien Riquelme estuvo interesado en el delantero de 26 años en mercados de pases anteriores, no se había filtrado que estuvieran en conversaciones para que se lleve adelante el traspaso en la actualidad. De esta manera, Boca podría tener una alternativa por los extremos ante la inminente salida de Sebastián Villa.

Además, vale recalcar que, para dicho puesto, el equipo "Azul y Oro" fichó en las últimas horas a Janson, en una suma cercana a los 3 millones de dólares por el 100% de su ficha.

La rompió en Europa y le dijo que no a Riquelme y River: "No me genera nada"

Franco "Mudo" Vázquez, quien fuera figura del asceso de Belgrano de Córdoba en 2011, reveló este jueves las charlas que tuvo para llegar a Boca Juniors y River Plate y confesó por qué nunca estuvo interesado.

El equipo "Pirata" que consiguió ascender a Primera División, sin dudas será recordado de manera especial porque fue el que provocó la caída al Nacional B del "Millonario" por primera vez en su historia. Y uno de los jugadores que brilló en ese equipo fue el "Mudo" Vázquez, quien tras un exitoso paso por el fútbol europeo dio detalles de las negociaciones que existieron para que juegue en los dos clubes más grandes del país.

En diálogo con el programa radial Futbolemico de Córdoba, Vázquez, que se encuentra en el Cremonese de la Serie B italiana, reveló las charlas que tuvo en el pasado con los dos grandes del país. "En su momento he hablado con gente de River, cuando fue mi último año en Sevilla. También hablé personalmente con Riquelme, pero nunca fue mi idea volver".

El "Mudo", que lleva una extensa carrera en el "Viejo Continente" desde el 2011 cuando fue traspasado al Palermo de Italia, explicó de forma contundente por qué nunca tuvo intenciones de jugar en ninguno de dichos clubes. "No soy hincha ni de River ni de Boca, no me genera nada ir a jugar ahí", se sinceró.