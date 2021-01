De confirmarse la noticia, sería un bochorno para la Copa Libertadores.

Se viven horas escandalosas en torno a Boca Juniors y la Copa Libertadores. Es que, según informó TNT Sports, el arquero de Santos habría disputado la primera semifinal en La Bombonera con coronavirus positivo. Es por este motivo que los jugadores del Peixe se habrían quedado en el campo de juego sin bajar al vestuario del estadio xeneize. Por su parte, la dirigencia del club argentino tomó cartas en el asunto y hará una presentación.

"El otro día vieron que Santos no fue al vestuario. A mí me dicen que el arquero de Santos tiene Covid positivo y que está esperando un avión sanitario para salir del país. Cómo no saltó esto antes, no sé. Boca va a hacer una presentación porque cree que Santos hizo esto a propósito de no ir al vestuario porque sabía que su arquero tenía Covid positivo", manifestó el periodista Hernán Castillo.

Ante la respuesta de Nicolás Distasio, quien enfatizó en que Santos fue al vestuario tanto antes como después del partido, Castillo retrucó: "No sé qué hicieron con el arquero. Capaz que el arquero nunca fue al vestuario. Boca está haciendo una presentación y está averiguando. El arquero de Santos no salió del país. Sí la delegación, no el arquero".

"Yo vi la foto de los futbolistas en el entretiempo no bajando al vestuario. Es llamativo. En el entretiempo fue todo así, al aire libre. Me dicen que el arquero de Santos no volvió a su país. Se quedó acá, porque no pasaba el PCR", agregó el conductor de Halcones y Palomas. Por lo pronto, y teniendo en cuenta que Miguel Ángel Russo es paciente de riesgo, hay tensión en el mundo azul y oro a la espera de que se confirme o desmienta esta versión.

Santos regresó sin su arquero a Brasil: "Está esperando un avión sanitario"

En caso de oficializarse el positivo de John, el arquero de Santos, habrá que aislar a todos los futbolistas y cuerpo técnico de ambos clubes para ser sometidos posteriormente a los hisopados correspondientes. Así las cosas, la revancha de la semifinal corre peligro.

En la ida, disputada en La Bombonera, Boca igualó ante Santos 0 a 0 y el elenco peixe se marchó disgustado del Alberto J. Armando por una penal no sancionado de Carlos Izquierdoz contra Marinho. De hecho, el club verdeamarelo anunció que presentará un reclamo ante la Conmebol para exigir explicaciones. El caso es que, si su arquero es positivo de coronavirus, esta situación quedará totalmente opacada.