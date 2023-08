Boca eliminó por penales a Nacional y se metió en cuartos de Copa Libertadores

En un partido que tuvo de todo, el "Xeneize" empató 2 a 2 durante los 90 minutos y accedió a la siguiente fase del torneo sudamericano con una actuación crucial de "Chiquito" Romero y Valentín Barco.

Boca Juniors eliminó por penales a Nacional de Montevideo y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores. En un partido infartante, igualaron 2 a 2 durante los 90 minutos y Valentín Barco le dio la clasificación hacia la proxima fase del torneo sudamericano.

En una Bombonera repleta con más de 60 mil personas, que dijeron presente para el duelo crucial ante los uruguayos y para presenciar el debut de Edinson Cavani, el "Xeneize" comenzó mejor los minutos iniciales. A través del buen pie de "Pol" Fernández y de las subidas de Valentín Barco por el sector izquierdo, comenzó a inquietar a la defensa rival.

Ya a los nueve minutos, el local iba a tener una gran oportunidad de abril el marcador. Tras una buena jugada colectiva entre Barco y Cavani, el propio juvenil de 18 años llegó hasta el fondo, mandó el centro atrás y Cavani definió cerca del primer palo.

El equipo de Jorge Almirón continuó atacando y, enseguida, se pusieron en ventaja luego de una acción que inició el propio Barco. El zurdo abrió la cancha con un buen pelotazo hacia Luis Advíncula, el peruano avanzó por la derecha y, luego de enviar un centro al corazón del área, Merentiel apareció solo y metío un gran cabezazo que dejó sin chances al portero del "Bolso".

Sin embargo, la alegría duró poco para Boca. El "Bolso" agarró mal parado al mediocampo del local desde los pies de Diego Zavala, el volante avanzó varios metros sin marca, abrió hacia la izquierda hacia Báez y el lateral envió un centro preciso para que Alfonso Trezza marcara el empate con un buen cabezazo.

En los instates siguientes al tanto de la igualdad, los uruguayos se acomodaron mejor en la cancha y tuvieron mayor posesión de la pelota. Con los desbordes de Zabala por la derecha y con la movildiad de Trezza tuvieron profundidas pero fallaron en el pase final. Boca, mientras tanto, lució nervioso pero tuvo una chance clara, primero a través de los pies de Alan Varela y luego, en el rebote, por "Pol" Fernández. Pero se fueron al descanso 1 a 1.

Pero en el comienzo del segundo tiempo, el "Xeneize" conseguiría la tranquilidad rápidamente. A los 46, Barco, una de las figuras del partido, recibió cerca de la mitad cancha, armó un jugadón que terminó en el área y, tras un mal despeje de la defensa de Nacional, Advíncula definió de zurda al segundo palo para el segundo festejo.

El tanto del peruano cayó como un baldazo de agua fría para el equipo visitante, que se notaba perdido, sin poder disputarle la pelota al equipo de Almirón. Visiblemente nerviosos, fueron a buscar a Barco con malicia, luego que el "Colo" tirara un "no look pass". Tras unos minutos de empujones, el juego se reanudó con la misma tónica.

A los 61, Marcelo Weigandt, que ingresó por Merentiel, arrancó una jugada por el medio, con el rival mal parado. Mandó un centro al segundo palo y, luego de un pase de cabeza de Fernández, Barco remató de mala manera, y en el rebote Cavani se comió un gol insólito.

Boca tuvo dos oportunidades clarísimas para liquidar la historia, ambas a través de Cristian Medina, uno de los mejores de la segunda parte. Primero, con un tiro dentro del área que se estrelló en el travesaño; y la segunda con otro disparo que se fue por encima del arco.

SIn embargo, de tanto ir y no concretar, Nacional tendría una chance y no la desaprovechó. Luego de una gran jugada de Zabala, el extremo derech, Trezza, llegó al fondo, mandó el centro atrás y tras un despeje corto, Juan Ignacio Ramírez no perdonó y puso el 2 a 2.

En los minutos finales, con el ingreso de Exequiel Zeballos, el "Xeneize" fue con todo en busca de la victoria. Sin embargo, falló en la definición con Darío Benedetto y Weigandt y el partido se fue hacia los penales.

La tanda de penales de Boca vs. Nacional

"Changuito" Zeballos se hizo cargo de la primera ejecución y, con un disparo a la izquierda del arquero, puso el 1 a o para Boca. El "Colo" Ramírez fue para empatar la serie, pero "Chiquito" Romero se hizo gigante y tapó el remate a su izquierda.

El segundo en rematar para Boca fue Benedetto. El "Pipa", con toda la presión encima, aseguró sus chances y ejecutó un fuerte derechazo al medio del arco, dejando sin chances a Ichazo. Diego Polenta, por su parte, hizo lo mismo que Benedetto y puso el 1-2 con un zurdazo potente.

En el tercer remate para el "Xeneize", nicolás Valentini, de gran segundo tiempo, sacó un furioso zurdazo que entró también por el medio de los tres palos. El colombiano Bocanegra fue para el equipo uruguayo y, otra vez, Romero se lució con su enorme influencia para los penales, y atajó el disparo hacia su derecha y para dejar a Boca 3 a 1.

"Pol" Fernández se hizo cargo de la cuarta definición, pero envió su disparo por encima del travesaño para alargar el suspenso en La Bombonera. Emanuel Giglioti fue por el cuarto de Nacional y, con un derechazo violento, descontó para su equipo y estiró el final.

El "Colo" Barco fue el señalado para el quinto penal y, con una jerarquía tremenda, definió a la derecha del portero y puso a Boca Juniros en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El "Xeneize" aguardará el ganador de la serie entre Racing y Atlético Nacional.