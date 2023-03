River enfrenta a Racing de Córdoba por Copa Argentina

El "Millonario" hace su debut en el torneo nacional en Santiago del Estero ante el equipo del Nacional B y con varias caras nuevas.

River Plate debuta en Copa Argentina frente a Racing de Córdoba por los 32avos de final de la competencia en Santiago del Estero. El entrenador, Martín Demichelis, pondrá un mix jugadores que vienen siendo suplentes y algunos titulares.

El "Millonario", que viene de derrotar 2 a 0 a Lanús en un partido lleno de polémicas por la Liga Profesional, buscará en el Estadio ünico Madre de Ciudades arrancar con el pie izquierdo en el torneo más federal del país. Se jugará con hinchas de los dos equipos, desde las 21.10, y será arbitrado por Sebastián Zunino y televisado por TyC Sports.

Demichelis hará cambios con respecto al 11 que venció al "Granate" y sólo jugarán tres jugadores que estuvieron en "La Fortaleza": el entrenador mantendrá a Leandro González Pirez, Nacho Fernández y Esequiel Barco. Uno de los que vuelve desde el inicio es el colombiano Miguel Borja, que hará dupla junto a Lucas Beltrán, figura ante Lanús.

River intentará obtener su cuarta Copa Argentina, luego de haberse coronado campeón en las ediciones de 2015-2016, 2017 y 2019, todas con Marcelo Gallardo como entrenador. Racing de Córdoba, por su parte, se ubica en la octava posición de la Zona B de la Primera Nacional con ocho unidades, y en la última jornada se impuso sobre Deportivo Madryn (3-1).

El ganador de la llave eliminatoria se enfrentará en 16avos. de final al vencedor del cruce entre Talleres de Córdoba y Chacarita Juniors. El historial entre River y el Racing de Nueva Italia es de 16 partidos y favorece a los de Núñez con 10 triunfos contra 4 de los cordobeses, más 2 empates, siendo la última vez que se enfrentaron hace 33 años, en 1990.

Julián Álvarez contó lo que hacía en secreto con Chiqui Tapia en la pieza durante el Mundial: "Quedó como cábala "

Julián Álvarez dio detalles de cuál fue la cábala que tuvo junto a Claudio "Chiqui" Tapia durante casi todo el Mundial de Qatar 2022 en la que la Selección se consagró. El delantero que marcó cuatro goles a lo largo del certamen reveló un secreto compartido con alguno de sus compañeros y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Por supuesto, tuvo su efecto en lo que sucedió en cada uno de los encuentros con los que la "Albiceleste" se encaminó a la gloria.

La "Araña" fue uno de los jugadores de la "Scaloneta" que no se perdió el torneo de truco que el plantel llevó a cabo junto a utileros, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes. Sin embargo, también disputó partidos contra el mandamás de la AFA acompañado de otros dos cracks del equipo. Lo que más llamó la atención en los dichos del ex delantero de River en diálogo con TyC Sports fue en qué momento los jugaba y cómo mantuvieron ese "plan" para ganar en la Copa del Mundo.

"Tenía una cábala con el 'Chiqui'. En el torneo de truco jugamos con Enzo (Fernández) y Alexis (Mac Allister), mientras que en el día a día jugábamos con Enzo y Lautaro. Después del primer partido, dos días antes del segundo a la noche jugamos en la pieza del 'Chiqui' contra él, Dany (Ale) -el peluquero- y 'Lucho' (Luciano) Nakis. Antes del primer partido no jugamos, después fuimos, quedó como cábala porque ganamos el segundo y nos sacábamos la misma foto cuando terminábamos", contó Julián Álvarez en una interesante charla con Gastón Edul.

Por otro lado, el hombre del Manchester City habló del directivo y el particular gesto que tenía con él y Enzo Fernández antes de cada cotejo: "Teníamos la charla técnica, pero antes de eso bajábamos el ascensor y el 'Chiqui' estaba siempre esperándonos para saludarnos a mí y a Enzo. Si por algún motivo nosotros pasábamos antes y él todavía no había bajado nos hacía volver hasta ahí para saludarnos". No fue lo único que reveló, ya que también contó quiénes se adjudicaron el torneo de truco: "Ganó un utilero, Nicolás Pérez, Damián Albil y un dirigente".