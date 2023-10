Cuándo se juega la final de la Copa Argentina 2023

Lo que se sabe hasta el momento sobre la final de la Copa Argentina 2023, y cómo quedaron los cruces para cuartos de final.

La Copa Argentina 2023 entra en su fase decisiva con los cuartos de final, y los ocho equipos que han llegado hasta aquí están listos para darlo todo por el pase a las semifinales. La organización del torneo ha confirmado las sedes, días y horarios de estos enfrentamientos, que prometen ser de alto voltaje. Sin embargo, muchos se preguntan cuándo será la gran final de esta Copa y dónde se disputará.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que se sabe hasta el momento y cómo serán los duelos que decidan los finalistas.

¿Cuándo es la final de la Copa Argentina 2023?

La final de la Copa Argentina 2023 todavía no tiene fecha cierta ni sede confirmada. Sin embargo, la información actual es que se está esperando a que Boca Juniors termine de definir su suerte, tanto en la Copa Libertadores como en los cuartos de final de este mismo torneo, para definir una fecha exacta. Por una cuestión de calendario, todo indicaría que las semifinales se jugarían durante la fecha FIFA de noviembre (entre el 13 y el 21 de noviembre) y la gran final, con sede a confirmar, se jugaría a mediados de diciembre.

Yendo a los duelos que definirán los cuatro semifinalistas, uno de los más esperados es el que enfrentará a Boca Juniors con Talleres de Córdoba. Este partido se llevará a cabo probablemente el domingo 15 de octubre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Aunque la organización aún no ha hecho el anuncio oficial, ambos clubes ya han sido notificados del cronograma. Este enfrentamiento es crucial no solo para los equipos sino también para sus hinchadas, que ven en este torneo una oportunidad única de conquistar la gloria.

Por otro lado, el primer partido que abrirá los cuartos de final será el duelo entre San Lorenzo y San Martín de San Juan, programado para el 10 de octubre con sede a confirmar. Este enfrentamiento es especialmente significativo para San Martín, uno de los dos equipos del Ascenso que sigue en competencia, y que ve en este torneo una oportunidad feroz de hacer historia.

En otro de los cruces, Defensa y Justicia se enfrentará a Chaco For Ever el 11 de octubre en el estadio 15 de Abril, cancha de Unión de Santa Fe. Este partido es especialmente relevante para Chaco For Ever, el otro representante de la Primera Nacional en estos cuartos de final, que busca vencer y avanzar en el certamen más federal del país.

Finalmente, Huracán y Estudiantes se verán las caras el viernes 13 de octubre en Rosario, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. Este duelo promete ser fuerte y emocionante, ya que ambos equipos tienen la mira puesta en avanzar a las semifinales y, eventualmente, levantar el trofeo que les daría el pase directo a la próxima Copa Libertadores.

Cuartos de final de Copa Argentina 2023: el fixture

Cuadro de la Copa Argentina 2023 al momento.