Argentina vs. Bolivia en la Copa América 2021: Lionel Messi tendrá descanso según ESPN

En el programa F12 revelaron que el capitán no jugará en la última fecha del Grupo A, con la Selección Argentina ya clasificada a los cuartos de final.

Luego de la ajustada victoria frente a Paraguay por 1-0, la Selección Argentina ya se prepara en la Copa América para su último partido del Grupo A, contra Bolivia. De acuerdo con lo revelado en ESPN F12, Lionel Messi descansará en ese partido, o por lo menos no será titular.

De esta manera, todo indica que el capitán estará en el banco de los suplentes y, de ser necesario, ingresará en el complemento. El equipo dirigido por Lionel Scaloni suma siete puntos de los nueve posibles, lidera su zona y ya está clasificado a los cuartos de final, a la espera del cierre de esta fase inicial para conocer a su adversario de cara al comienzo de los playoffs.

Messi fue el único de los convocados que participó en todos los minutos de los cinco encuentros que ha disputado la "Albiceleste" desde el 3 junio: dos por las Eliminatorias y tres por el vigente torneo continental en Brasil. Ahora, entonces, será el turno de refrescar las piernas ante el oponente más débil en la previa, que de hecho marcha último en la tabla de posiciones.

En el epílogo del programa que lidera Mariano Closs, el periodista Leonardo Paradizo, que cubre la actualidad del Seleccionado mayor, confirmó que la decisión está tomada para el choque con los del altiplano.

Por qué Messi iba a descansar contra Paraguay pero al final jugó todo el partido

A propósito de lo ocurrido en la antesala al duelo con la "Albirroja", cuando se informó que el número 10 no iba a estar de entrada pero no fue así, Closs arrancó con la aseveración de que el crack "se le plantó al entrenador para defender a un compañero".

En este sentido, el panelista Esteban Edul confirmó: "La lógica era que si debían descansar, el que más debía hacerlo era Messi porque era el único que había jugado todos los minutos. Él no iba a ser de la partida, el domingo a la noche el técnico habló con él y le dijo que no iba a jugar. Ahí Messi le respondió ´hacé lo que tengas que hacer´, pero después se dieron cuenta de que no había caído del todo bien la decisión. A Messi no le gusta salir nunca y eso se sabe".

"El equipo iba a ser con cinco defensores y el que iba a jugar era Lisandro Martínez", agregó, a lo que entonces el relator acotó que "ahí Messi le dijo ´dejá que yo lo arreglo, yo hablo con él´". Al instante, el exfutbolista Mariano Juan opinó sobre la filtración de la información en la previa al cotejo que "contárselo a un compañero está bien, pero a un periodista no...", con respecto a que seguramente fue algún integrante del plantel el que hizo trascender que "La Pulga" no iba a ser titular.