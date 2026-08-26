Confirmado: se conoció el futuro de Coudet de River tras el partido ante Santa Fe

Cuando fue presentado, Eduardo Coudet firmó un contrato con River hasta diciembre de 2027, pero los resultados deportivos generan que el partido frente a Independiente Santa Fe, en el marco de la Copa Sudamericana, sea uno de gran riesgo. Al punto que se conoció la decisión del entrenador en caso de que obtenga un resultado negativo y no pueda avanzar de ronda para cruzarse con Vasco Da Gama de Brasil en los cuartos de final.

"Si River no pasa a Santa Fe, Coudet se va. Se va", expresó de manera enfática el periodista Hernán Castillo en Somos Love Stream. Hay que recordar que el entrenador reconoció que sabe que su ciclo no se encuentra en su mejor momento y que recibe varias críticas de los hinchas. Sin embargo, el hecho de superar un obstáculo tan importante puede que sea el punto de inflexión para que haya un cambio de aire y se presenten nuevos resultados en el horizonte.

“No voy a hacer daño al club, a la institución, a nadie. Voy a intentar. Si no sale, es porque no era responsable y entendí que no podía. Esa es la realidad. Lo que veo es que los jugadores quieren, a veces desde el lado del entrenador necesitas sentir que estén con vos. De la manera que están los míos, los jugadores, siento que yo lo siento, lo percibo. Después, los resultados mandan”, había manifestado hace unos días cuando se produjo la derrota 1-0 frente a Tigre.

“Vamos partido a partido, estamos demasiado salados. Soy alguien que se siente responsable. No nos ha ayudado de la manera que queríamos el mercado. Sí que hemos hecho un buenísimo mercado, creo que de los mejores de este tiempo, que se apuntó a hacer una remodelación, una revolución, llámenla como quieran. Eso lleva tiempo. La verdad, esta semana es la primera vez que estoy con el plantel completo”, agregó.

Hay que recordar que de sus últimos ocho partidos, River tan solo pudo conseguir una victoria, que fue 2-0 frente a Argentinos Juniors. Porque después empató ante Vélez y luego cosechó seis derrotas de manera consecutiva que incluyen una eliminación en Copa Argentina frente a Aldosivi en el marco de los 32avos de final.

Por otro lado, Stefano Di Carlo apoya a Eduardo Coudet y entiende que la racha de resultados tarde o temprano se va a revertir porque hay buenos jugadores dentro del plantel. "Lo veo bien. Con fuerzas y convicción, apoyado por todo el grupo. Hablo diariamente con él y con todos los futbolistas del plantel. Hay diálogo individual y fluido con todos. Esto es tiempo. En algún momento se dará vuelta. Hay mucha convicción", señaló en una extensa conferencia de prensa que brindó en el estadio Monumental.

Lo cierto es que una derrota frente a Independiente Santa Fe va a provocar que los hinchas salgan a manifestarse de gran manera y pidan la salida de Eduardo Coudet del cargo de entrenador. Mientras que una victoria podría calmar las aguas, pero la misma debe estar acompañada de un resultado no negativo ante Banfield en la tarde del domingo 30 de agosto.