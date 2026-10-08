Franco Colapinto sorprendió a Max Verstappen con su saludo tras el GP de Baréin en Malasia

El domingo pasado, Max Verstappen obtuvo su primera victoria de la temporada en el regreso de la Fórmula 1 al Circuito Internacional de Sepang, donde se llevó a cabo el GP de Baréin que finalmente no pudo disputarse en Sakhir. Ahora bien, una de las imágenes que llamaron la atención de los fanáticos fue el momento en el que Franco Colapinto se acercó a felicitar al piloto de Red Bull mientras este aguardaba a la ceremonia de premiación.

{{{htmlAmp}}}

Las cámaras lograron captar el instante en el que el neerlandés se acercaba para dialogar con la prensa después de celebrar con su equipo, todavía con el casco puesto, momento en el que el piloto argentino lo sorprendió. Mientras que Verstappen empezaba a quitarse el casco, Colapinto se acercó por el costado y le dio una palmada en la espalda para saludarlo, a lo que le siguió la reacción del as de Red Bull.

Sin saber quién lo había palmeado, el tetracampeón del mundo se dio vuelta para observar a Franco, que se acercó nuevamente para darle un buen apretón de manos antes de darle una última palmadita en el brazo a modo de despedida. Acto seguido, Max terminó de sacarse el casco y esperó su turno para conversar con la prensa, que también dialogó con Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, quienes completaron el podio.

Un dato no menor es que este cálido encuentro llegó una semana después de que el neerlandés haya salido en defensa del piloto de Alpine por el accidente en Bakú, cuando manifestó que consideraba excesivo que Lando Norris hubiera pedido la suspensión de Colapinto. “Supongo que es un poco desafortunado que se vean involucrados tantos autos. Una suspensión de carrera probablemente sea un poco exagerada”, había dicho Verstappen en la conferencia de prensa posterior al GP de Azerbaiyán.

De hecho, Colapinto se había mostrado agradecido con la actitud del neerlandés en la previa al GP de Baréin en Malasia, cuando destacó la diferencia con el británico. “Son reacciones diferentes, Max estuvo en una situación así como Kimi en Austria, donde Kimi bloqueó y hubo muchas consecuencias, tal vez perdió el Mundial. Max fue muy comprensivo, siempre lo ha sido, ha cometido errores y lo entiende, es un campeón”, afirmó en diálogo con ESPN.

Colapinto reconoció que Verstappen siempre apoya a los jóvenes.

El dardo de Colapinto a Norris

A pesar de haber aceptado las disculpas del piloto de McLaren, Franco quedó claramente disgustado por los dicho del vigente campeón del mundo, tal como lo dejó ver en la entrevista con Juan Fosarolli en la previa al GP de Baréin. “Pasarse obviamente que se pasó tres pueblos. Aparte él que es el que habla más del hate y todo eso (…) Decir esas cosas están mal, especialmente en caliente no lo tendríamos que hacer. Especialmente un campeón”, lanzó el argentino.