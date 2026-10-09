Colapinto quedó en la Q2 de la Sprint y larga 11 en el GP de Singapur de la Fórmula 1

Franco Colapinto largará 11° en la Sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Después de una jornada difícil para el joven piloto argentino de Alpine, perdió la oportunidad de meterse en la Q3 y quedó al margen de los diez primeros clasificados. Más allá de que arrancó bien en la primera tanda y cerró muy bien la segunda, George Russell lo superó sobre el final y el pilarense buscará la heroica en la madrugada de este sábado 10 de octubre para ganar puntos.

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Cómo fue la Qualy de la Sprint para Colapinto en Singapur

El argentino comenzó la clasificación a la carrera de este sábado y rápidamente hizo su vuelta rápida quedando cuarto. A seis minutos del final, el mexicano Sergio "Checo" Pérez tuvo un incidente en la curva 4 que derivó en la bandera roja debido a que dañó su alerón delantero, atrasando al resto de los pilotos que no llegaron a hacer su giro. De esta manera, muchos quedaron por detrás del pilarense que se metió en la Q2 atrás de Lewis Hamilton, Pierre Gasly y Fernando Alonso para luego caer al puesto 16 avanzando con lo justo.

En el comienzo de la segunda parte de la Qualy no logró quedar entre los primeros 10 en el primer intento y tampoco en segundo. Sin embargo, el argentino no dejó de intentarlo hasta el final y estuvo al borde de meterse en la Q3. De hecho, hizo el tiempo perfecto para quedar décimo y Russell lo superó sobre el cierre. Más allá de esto, Colapinto tendrá la chance de ir por los puntos -suman los primeros ocho- si gana posiciones este sábado.

Cómo quedó la grilla para la Sprint del Gran Premio de Singapur

Max Verstappen - Red Bull Racing. George Russell - Mercedes. Charles Leclerc - Ferrari. Oscar Piastri - McLaren. Lando Norris - Mc.Laren. Lewis Hamilton - Ferrari. Kimi Antonelli - Mercedes. Liam Lawson - RB. Pierre Gasly - Alpine. Isack Hadjar - Red Bull Racing. Franco Colapinto - Alpine. Nico Hulkenberg - Audi. Oliver Bearman - Haas. Gabriel Bortoleto - Audi. Fernando Alonso - Aston Martin. Esteban Ocon - Haas. Arvid Lindblad - RB. Lance Stroll - Aston Martin. Alex Albon - Williams Racing. Valtteri Bottas - Cadillac. Carlos Sainz - Williams Racing. Sergio Pérez - Cadillac.

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: cómo ver la carrera

La carrera será este domingo 11 de octubre a las 9 de la mañana. La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

canales 25 (SD) y 106 (HD). DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

canales 105 (SD) y 1605 (HD). Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV.

La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.