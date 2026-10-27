Un club del ascenso intentó sumar al Burrito Ortega a los 52 años en este mercado de pases

A los 52 años, el "Burrito" Ortega sigue siendo una figura de referencia dentro del fútbol argentino y esto provocó que reciba un llamado internacional para regresar a la actividad. Se trató de un club del ascenso uruguayo que le hizo una propuesta formal para que afronte un par de partidos en la categoría y así soñar con el ascenso.

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El Real Montevideo de Uruguay ya cuenta con los servicios de Cristian Zapata, que el exdefensor de San Lorenzo y la Selección de Colombia aceptó regresar al ruedo profesional con 40 años de edad. También hay una intención de que Mariano Pavone y Felipe Melo se sumen a esta iniciativa en la que buscan armar un equipo con figuras para conseguir el ascenso a la tercera división y así dejar atrás el calendario de la División D.

Uno de los tantos jugadores que recibió el llamado con una propuesta oficial para que regrese del retiro es Ariel Ortega, que se desempeña en la categoría senior de River, una que se encuentra compuesta por exjugadores y que cada semana disputa un campeonato regulado por AFA. Muchas de las grandes figuras de los clubes argentinos se suman a este proyecto para recordar grandes momentos con viejos colegas.

"El Burrito nos agradeció la propuesta que le hicimos, pero decidió no aceptar. Nos dijo que eran muchos años ya de inactividad profesional", expresó Pedro del Campo, presidente y fundador de Real Montevideo, en charla con el diario Clarín. El exenganche decidió quedarse en el fútbol senior antes que afrontar un nuevo desafío profesional a los 52 años. Uno que implica mudarse de país para afrontar los partidos.

El paso del "Burrito" Ortega por River

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el "Burrito" Ortega fue protagonista de 361 encuentros con la banda roja sobre su pecho, además de darse el gusto de gritar 80 goles. Además, se desprende que obtuvo un elevado porcentaje de victorias porque, siendo jugador de River, estuvo presente en 178 triunfos, 97 empates y 86 derrotas.

Por otro lado, se desprende que el enganche estuvo presente en siete consagraciones. Seis fueron en el plano local, como el Apertura de 1991, Apertura de 1993, Apertura de 1994, Apertura de 1996, Clausura de 2002 y Clausura de 2008. Mientras que, en el plano internacional, fue parte del equipo que se consagró campeón de la Copa Libertadores de 1996.

¿Es el ídolo del futuro arquero de River?

Por otro lado, la influencia de Ariel Ortega es tan grande en el mundo River que puede llegar a condicionar la llegada del próximo arquero que defienda los tres palos del Monumental. "Mi perro se llama Ariel por él", expresó Yassine Bounou hace un tiempo en charla con TyC Sports. El arquero de Marruecos en el último Mundial es un gran candidato a ser fichaje en caso de que Santiago Beltrán sea vendido en el próximo mercado de pases.

No se trata de una misión imposible porque dio grandes muestras de querer venir a la Argentina para disfrutar de nuestro fútbol, pero también por la necesidad de cumplir un sueño personal como es defender a la banda roja. Aunque antes el Millonario tendrá que negociarlo con el Al-Hilal, que podría llegar a pedir una cifra de 5 millones de dólares de base para desprenderse de su ficha.