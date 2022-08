Rafa Nadal pierde en Cincinnati en su regreso tras lesión

Rafa Nadal perdió 7-6(9), 4-6 y 6-3 ante Borna Coric en el Abierto de Cincinnati el miércoles en el primer partido del español desde que se retiró de las semifinales de Wimbledon por lesión, lo que supone un duro golpe para su preparación para el Abierto de Estados Unidos.

El 22 veces ganador de grand slams esperaba poder disputar el mayor número de partidos posible tras regresar de una lesión abdominal, pero la derrota ante el croata significa que se dirige a Flushing Meadows con poco margen de competición.

Taylor Fritz se impuso al australiano Nick Kyrgios por 6-3 y 6-2, mientras que Cameron Norrie se impuso al ex número uno del mundo, Andy Murray, por 3-6, 6-3 y 6-4.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tras una hora de retraso por la lluvia, Coric, que regresó al circuito en marzo tras una larga ausencia por una operación en el hombro, se impuso en el "tiebreak" tras lograr cada uno dos puntos de set.

Con el público apoyando a Nadal, el jugador de 36 años volvió a la carga quebrando el servicio de Coric, ex número 12 del mundo, a mitad del segundo set.

Pero Coric, ahora en el puesto 152 del ranking, consiguió su único quiebre de servicio del zurdo para una ventaja de 4-2 y luego selló su lugar en la tercera ronda con un golpe de derecha ganador en su primer punto de partido después de dos horas y 51 minutos.

"Ha sido muy, muy especial", dijo Coric tras su victoria sobre el número tres del mundo, Nadal, que ganó los títulos del Abierto de Australia y Francia en una temporada plagada de lesiones.

"Sinceramente, estaba deseando jugar este partido, ya que no lo he tenido en los dos últimos años. Ahora que he ganado, es una especie de locura".

Coric jugará a continuación contra otro español, Roberto Bautista Agut, quien derrotó a la esperanza local, Marcos Girón, por 6-3 y 6-3.

Con información de Reuters