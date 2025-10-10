El Giro de Italia comenzará en Bulgaria el año que viene

FOTO DE ARCHIVO: Giro de Italia - Etapa 1 - Durres a Tirana

El Giro de Italia largará en Bulgaria por primera vez el año que viene, después de que la edición de 2025 saliera de Albania, anunciaron los organizadores el viernes.

Será la decimosexta vez en 109 ediciones que el Giro comience fuera de Italia, con Bélgica, Grecia, Francia, Hungría e Irlanda del Norte entre los anfitriones de la etapa inaugural en el pasado.

"En mayo empezamos en Albania, el año que viene en Bulgaria", dijo Urbano Cairo, presidente de RCS media Group, en el Festival del Deporte de Trento. "Estas iniciativas tienen un impacto positivo, son apreciadas en los países a los que vamos, pero también por los italianos que descubren un nuevo territorio".

"Estamos dando un impulso a la exportación italiana, y ese es un objetivo para nuestro país. El Giro de Italia es un embajador del deporte en el mundo, llevarlo al extranjero abre puertas".

Con información de Reuters