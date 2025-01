Manchester City vs. Brujas por la Champions: qué necesita el equipo de Guardiola para pasar de fase

Manchester City vs. Brujas por Champions: qué necesitan los de Guardiola para pasar

El Manchester City de Pep Guardiola está en la cuerda floja en la UEFA Champions League y este miércoles 29 de enero enfrentará al Brujas de Bélgica con el objetivo de clasificar a 16avos de final del mencionado certamen. Ya sin posibilidades de meterse entre los 8 mejores para evitar esta fase, los "Ciudadanos" no la tendrán nada fácil en la última fecha de la instancia inicial del certamen continental. De hecho, necesitan sí o sí un resultado positivo para alcanzar este objetivo y dejar atrás la mala racha que tuvieron durante las últimas semanas.

Lo cierto es que el presente no es para nada bueno como tampoco pasa en la Premier League de Inglaterra y necesitan revertir esta situación. El triunfo por 3 a 1 contra el Chelsea por la fecha n°23 les da la ilusión de seguir por la senda victoriosa, pero no podrán bajar los brazos contra el conjunto belga que está segundo en su liga. Ante dicha situación, el City depende de sí mismo para avanzar de ronda y no tendrá que mirar el resto de los resultados de esta jornada.

El Manchester City de Pep Guardiola acumula un total de 8 puntos en la tabla de posiciones y hasta el momento quedaría afuera de todo. A su vez, tiene seis equipos arriba a los que puede igualar o superar sea en puntos o en diferencia de gol, pero antes tendrá que ganarle al Brujas -está dentro de los 6-. De hecho, el elenco de Bélgica tiene 11 unidades y menos goles a favor que los "Ciudadanos". Por este motivo, el club inglés está obligado a vencer ya que si empata no le alcanzará para quedar por encima de sus rivales y mucho menos si pierde como local en el Etihad Stadium.

Otro dato que los ilusiona es que de sumar de a tres dejarían en el camino tanto al Paris Saint Germain de Francia como al Stuttgart de Alemania que se verán las caras también desde las 17 (hora argentina). Dichos conjuntos suman 10 puntos, por lo que el City los superaría sólo con un triunfo y hasta tendría mejor diferencia de gol si ellos empatan en suelo germano. Claro que, a los de Guardiola no les será fácil más aún teniendo en cuenta que su racha no es para nada positiva en lo que va del año -sí en la Premier- y en la Champions vienen de caer por 4 a 2 justamente con el PSG.

El Manchester City enfrenta al Brujas de Bélgica para buscar un lugar en 16avos de la Champions League

Formaciones probables de Manchester City y Brujas por la UEFA Champions League

Manchester City : Ederson Moraes ; Matheus Nunes , Manuel Akanji , Abdukodir Khusanov , Josko Gvardiol ; Bernardo Silva , Mateo Kovacic ; Phil Foden , Kevin De Bruyne , Savinho ; Erling Haaland . DT: Pep Guardiola .

Brujas FC: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Raphael Onyedika, Ardon Jashari; Chemsdine Talbi, Hans Vanaken; Christos Tzolis; Ferran Jutgla. DT: Nicky Hayen.

Manchester City vs Brujas: Ficha técnica

Torneo : UEFA Champions League 2024/25.

: UEFA Champions League 2024/25. Fecha : miércoles 29 de enero.

: miércoles 29 de enero. Horario : 17:00 (hora argentina).

: 17:00 (hora argentina). Árbitro : José María Sánchez Martínez (España).

: José María Sánchez Martínez (España). Estadio : Etihad Stadium, Mánchester.

: Etihad Stadium, Mánchester. Transmisión : ESPN2.

: ESPN2. Streaming: Disney+ Premium y Disney+ Estándar.

